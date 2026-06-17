Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin 17 Haziran 2026 Çarşamba tarihli sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde büyük ikramiye heyecanı yaşayan binlerce kişi kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Çekilişin ardından sonuçlar ve ikramiye dağılımı Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve kaç kişiye çıktığı merak konusu oldu. İşte 17 Haziran 2026 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
17 Haziran Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca kişi büyük ikramiye umuduyla kuponlarını doldurdu. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. İşte 17 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişine ilişkin merak edilenler.
17 HAZİRAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
17 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı.
İşte Sayısal Loto sonuçları
7 - 18 - 22 - 55 - 76 - 79
JOKER 31 + SÜPERSTAR 45
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Oyuncular, çekiliş tarihi veya kupon bilgileriyle sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor.
Resmi sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgileri ve kupon detayları görüntülenebiliyor. Sonuç sorgulamalarının yalnızca resmi platformlar üzerinden yapılması tavsiye ediliyor.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.