'Bebek yüzlü kurye' İstanbul'da yakalandı!

Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a kokain sevkiyatının yapıldığı bilgisi üzerine Beylikdüzü'nde takip edilen bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 23 kilo 350 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı. Valizde veren ve 'bebek yüzlü kurye' olarak adlandırılan Ukrayna vatandaşı Nikita isimli ... Daha Fazla Göster Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a kokain sevkiyatının yapıldığı bilgisi üzerine Beylikdüzü'nde takip edilen bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 23 kilo 350 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı. Valizde veren ve 'bebek yüzlü kurye' olarak adlandırılan Ukrayna vatandaşı Nikita isimli kişi de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. (DHA) Daha Az Göster