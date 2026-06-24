Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 24 Haziran 2026 AFAD - Kandilli son depremler
Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen son depremler, 24 Haziran Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem meydana geldi?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem oldu?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileri anbean takip ediliyor. İşte 24 Haziran tarihli son deprem listesi ve detaylar...
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan sismik hareketlilik gündemdeki yerini koruyor. 24 Haziran Çarşamba günü meydana gelen depremlerin ardından birçok vatandaş son dakika deprem verilerini araştırmaya başladı. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel kayıtlar doğrultusunda, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen sarsıntıların büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlik bilgileri merak ediliyor. Peki bugün nerede deprem oldu? İşte son depremlere ilişkin güncel bilgiler...
24 HAZİRAN SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.