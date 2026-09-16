FED faiz kararını açıkladı Eylül 2026! FED faiz kararı ne oldu, faizler yükseldi mi, sabit mi bırakıldı?
ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül 2026 faiz kararı, küresel piyasaların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı. Fed'in para politikası kararının ardından gözler açıklanan faiz oranına ve karar metnindeki mesajlara çevrildi. ABD'de enflasyon, istihdam piyasası ve ekonomik aktiviteye ilişkin veriler Fed'in faiz politikasında belirleyici olmaya devam ederken, piyasalarda karar öncesinde farklı beklentiler öne çıkmıştı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın karar sonrası yapacağı açıklamalar da bankanın önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin önemli ipuçları verecek. Peki FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı, faizler yükseldi mi? İşte Eylül 2026 FED faiz kararı ve Kevin Warsh'ın açıklamalarına ilişkin detaylar...
Eylül ayı FED faiz kararı için geri sayım sona ererken yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararına çevrildi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısında alınan karar, dolar, altın, borsa ve kripto para piyasaları başta olmak üzere küresel finans piyasalarında yakından izleniyor. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulmuş, ancak bazı Fed yetkilileri faiz artırımı yönünde oy kullanmıştı. Peki Eylül 2026 FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı? İşte 2026 Eylül FED faiz kararı...
FED FAİZ KARARI EYLÜL 2026 AÇIKLANDI
ABD Merkez Bankası Fed, Eylül 2026 toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
FOMC'nin 12-0 oyla aldığı kararla federal fonlama faizinin hedef aralığı yüzde 3,50-3,75'ten yüzde 3,75-4'e yükseltildi.
Böylece Fed, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmış oldu. Fed'in Temmuz 2023 toplantısında yaptığı 25 baz puanlık artışla politika faizi yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselmişti. Bu seviye, 2001'den bu yana görülen en yüksek faiz oranı olmuştu.
Fed, karar metninde ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi.
Belirsizliğin, kısmen jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen metinde, yurt içi harcamaların dirençli olduğu ifade edildi. Verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının ise sağlam olduğu kaydedildi.
İstihdam piyasasına ilişkin olarak iş kazanımlarının iş gücüne ayak uydurduğu ve işsizlik oranının çok az değiştiği belirtildi.
Fed, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiğini vurguladı.
Karar metninde, bugünkü politika adımının enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin daha zamanında ulaşılmasını destekleyeceği ifade edildi.
Fed ayrıca bankacılık sisteminde yeterli rezervlerin korunmasına yönelik politikasını sürdürdü.
FED FAİZ KARARI NE OLDU, FAİZLER YÜKSELDİ Mİ?
ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti
FOMC'nin 12-0 oyla aldığı kararla federal fonlama faizinin hedef aralığı yüzde 3,50-3,75'ten yüzde 3,75-4'e yükseltildi.
NOKTA GRAFİK BİR ARTIRIMA DAHA İŞARET ETTİ
Fed'in çarşamba günü yayımladığı güncellenmiş projeksiyonlar, yetkililerin büyük çoğunluğunun bu yılın ilerleyen döneminde bir faiz artışının daha yapılabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.
Fed yetkililerinin bireysel faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğine göre, 18 katılımcının 16'sı bir faiz artışı daha bekliyor. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın göreve başlamasının ardından nokta tahmini sunmamayı tercih ettiği belirtilirken, dört yetkili bu yıl iki faiz artışının daha mümkün olduğunu öngörüyor. İki yetkili ise faiz artışlarının bir artışla sınırlı kalmasını bekliyor.
Bununla birlikte, sonraki yıllara ilişkin projeksiyonlarda herhangi bir faiz artışı öngörülmüyor. Yetkililerin beklentileri 2028'de bir faiz indirimi ve 2029'da en az bir faiz indirimi yönünde şekilleniyor.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ
Fed yetkilileri bu yıl için enflasyon beklentilerini de sınırlı şekilde yukarı çekti.
Buna göre, gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi için 2026 yılı tahmini yüzde 3,4'e yükseltildi. Manşet PCE enflasyonu beklentisi ise yüzde 3,7 olarak belirlendi. Her iki tahmin de haziran ayında yayımlanan önceki projeksiyona göre 0,1 puan artırıldı.
Fed, enflasyonun yüzde 2'lik hedefine ancak 2029 yılında ulaşmasını bekliyor. Bununla birlikte, hem manşet hem de çekirdek enflasyonda 2027 yılında belirgin bir gerileme öngörülüyor. Manşet PCE enflasyonunun 2027'de yüzde 2,3'e, çekirdek PCE enflasyonunun ise yüzde 2,5'e gerilemesi bekleniyor.
2026'DA 5 KEZ PAS GEÇMİŞTİ
Fed, 2026 yılına yüzde 3,50-3,75 seviyesindeki politika faiziyle başladı. Yılın ilk toplantısı olan 28 Ocak'ta faiz oranında değişikliğe gitmedi. Karara iki üye karşı çıkarak 25 baz puanlık indirim istedi.
18 Mart'taki toplantıda da politika faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında tutuldu. Bu toplantıda Stephen I. Miran, 25 baz puanlık indirim yönünde oy kullandı.
29 Nisan'daki toplantıda da faiz değişmedi ve yüzde 3,50-3,75 aralığında bırakıldı.
Haziran toplantısında FOMC, 12-0 oyla faizi yine yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Temmuz toplantısında ise Fed faizi yine değiştirmedi ancak karar 9-3 oyla alındı. Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan 25 baz puanlık faiz artışını destekleyen oy kullandı.
Böylece Fed, 2026'nın ilk beş toplantısında politika faizini değiştirmezken, eylül toplantısında 25 baz puanlık artışa gitti.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
Fed'in 2026 yılının geri kalanındaki resmi toplantı tarihleri şöyle:
Ekim: 27-28 Ekim 2026
Aralık: 8-9 Aralık 2026