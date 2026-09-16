FED FAİZ KARARI EYLÜL 2026 AÇIKLANDI

ABD Merkez Bankası Fed, Eylül 2026 toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

FOMC'nin 12-0 oyla aldığı kararla federal fonlama faizinin hedef aralığı yüzde 3,50-3,75'ten yüzde 3,75-4'e yükseltildi.

Böylece Fed, Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmış oldu. Fed'in Temmuz 2023 toplantısında yaptığı 25 baz puanlık artışla politika faizi yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselmişti. Bu seviye, 2001'den bu yana görülen en yüksek faiz oranı olmuştu.

Fed, karar metninde ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi.

Belirsizliğin, kısmen jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen metinde, yurt içi harcamaların dirençli olduğu ifade edildi. Verimlilik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının ise sağlam olduğu kaydedildi.

İstihdam piyasasına ilişkin olarak iş kazanımlarının iş gücüne ayak uydurduğu ve işsizlik oranının çok az değiştiği belirtildi.

Fed, enflasyonun ise yüksek kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Karar metninde, bugünkü politika adımının enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin daha zamanında ulaşılmasını destekleyeceği ifade edildi.

Fed ayrıca bankacılık sisteminde yeterli rezervlerin korunmasına yönelik politikasını sürdürdü.