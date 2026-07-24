TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak?
Temmuz ayı emekli maaşı zamlarının ardından en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemede önemli bir aşama geride kalırken, yasalaşma süreci başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte en düşük emekli maaşı alan vatandaşlara maaş farkı ödemeleri de yapılacak. Emekliler, fark ödemelerinin hesaplara hangi tarihte yatırılacağını ve Resmi Gazete sürecini yakından takip ediyor. Zamlı maaşlarını alan ancak taban aylık düzenlemesinden yararlanacak emekliler için fark ödemesi ayrıca hesaplara aktarılacak. Peki, en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte 2026 Temmuz en düşük emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi...
Temmuz ayında açıklanan yüzde 17,76'lık zam oranının ardından en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme yakından takip ediliyor. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra en düşük aylık alan emeklilere oluşan fark tutarları ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri başlarken, taban aylık düzenlemesi kapsamındaki fark ödemeleri için yasal sürecin tamamlanması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme takvimini kamuoyuyla paylaşacak. Peki, en düşük emekli maaşı farkı ne zaman hesaplara yatacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte detaylar...
TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor
En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemede önemli bir aşama geride kaldı.
Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören 18. madde kabul edildi.
Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında artış yapılması hedeflenirken, teklifin Genel Kurul’daki görüşmeleri devam ediyor.
Kanun teklifinin tüm maddelerinin kabul edilmesinin ardından düzenlemenin yasalaşma süreci tamamlanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme için gözler Resmi Gazete'ye çevrildi.
23 Temmuz 2026 itibarıyla düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi ve maaş farkı ödemelerinin başlaması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI FARKI NE ZAMAN YATACAK?
En düşük emekli maaşı farkı ödemeleri için henüz resmi bir takvim açıklanmadı.
Ancak uygulamanın önceki dönemlerdeki işleyişi dikkate alındığında, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme tarihlerini duyurması bekleniyor. Fark ödemelerinin de açıklanacak takvim doğrultusunda emeklilerin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz ayı düzenlemesiyle birlikte en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarılması öngörülüyor.
Buna göre taban emekli aylığında 3 bin 552 TL artış yapılacak. Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.
ZAMLI MAAŞLAR YATMAYA BAŞLADI MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödemeleri ödeme takvimi doğrultusunda başladı.
Ancak en düşük emekli maaşı alan vatandaşların fark ödemeleri, taban aylık düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından ayrıca hesaplara yatırılacak. Bu nedenle taban aylık kapsamında bulunan emeklilerin SGK tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde