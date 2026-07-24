EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı düzenlemesiyle birlikte en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarılması öngörülüyor.

Buna göre taban emekli aylığında 3 bin 552 TL artış yapılacak. Düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor.