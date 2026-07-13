On Numara sonuçları açıklandı 13 Temmuz Pazartesi! On Numara sonucu sorgulama ekranı
On Numara heyecanı 13 Temmuz 2026 Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişle bir kez daha yaşandı. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen çekilişin ardından binlerce kişi kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Çekiliş sonuçları noter huzurunda belirlenirken, kazanan numaralar resmi sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Talihliler, biletlerine isabet eden ikramiyeleri sonuç ekranından kolayca kontrol edebiliyor. Çekilişin ardından büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 13 Temmuz 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar neler? İşte 13 Temmuz 2026 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
13 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da şansını deneyenler, çekiliş sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini sorgulamaya başladı. Kazandıran numaralar, Milli Piyango Online'ın resmi sistemi üzerinden ilan edildi. Çekilişe katılanlar, kuponlarına isabet eden rakamları sonuç ekranından anlık olarak öğrenebiliyor. Peki, On Numara çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
13 TEMMUZ 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
13 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları erişime açıldı.
İşte On Numara'da kazandıran numaralar:
2 -3 - 4- 5 - 6 - 20 - 24 - 26 - 28 - 30 - 31
34 - 38 - 44 - 46 - 55 - 57 - 65 - 66 - 73 - 76 - 79
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebilir.
Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye bilgileri ve kupon sonucu detaylı şekilde görüntülenebiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.