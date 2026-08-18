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        Haberler Bilgi Son dakika: YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULA: e-Devlet (ykssonuc.osym.gov)

        Son dakika: YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULA: e-Devlet (ykssonuc.osym.gov)

        YKS tercih sonuçları 2026 açıklandı... Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca üniversite adayının merak ettiği "YKS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusu da cevabını buldu. Bununla birlikte son dakika gelişmesinin ardından "YKS tercih sonuçları nereden nasıl sorgulanır?" sorusunun cevabı da en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki sonuçlar e-Devlet girişi ile ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası YKS tercih sonuçları uzantısı "ykssonuc.osym.gov" üzerinden sorgulanabilecek. Merak edenler için 2026 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte e-Devlet ÖSYM AİS YKS sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 07:21 Güncelleme:
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        YKS tercih sonuçları 2026 açıklandı... YKS yerleştirme sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından 2026-YKS yükseköğretim programlarına yönelik merkezî yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, 18 Ağustos 2026 itibarıyla T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin sonuç ekranına giriş yaparak yerleştirildikleri üniversite ve bölümü görüntüleyebilecek. Üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. İşte, 2026 YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…

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        YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih heyecanı sona erdi. ÖSYM, 2026-YKS yükseköğretim programlarına yönelik merkezî yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos 2026 tarihinde açıkladı.

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        Adaylar, yerleştirildikleri üniversite ve bölümü T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin sonuç ekranından sorgulayabilecek.

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        2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        YKS yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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        2026 YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

        2026 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        2026 YKS sonucuna göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adayların kayıt için yerleştirildikleri üniversitenin duyurduğu belgeleri ve tarihleri takip etmeleri gerekiyor.

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        2026 YKS EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-YKS kapsamında üniversite adaylarının ilk tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden gerçekleştirildi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi ek yerleştirme sürecine çevrildi.

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        ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Bu nedenle ek tercihlerin başlayacağı tarihe ilişkin şu aşamada resmi ve kesin bir tarih bulunmuyor.

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        YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

        2026-YKS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjanlar ve kurallar doğrultusunda yapılacak.

        Adaylar, ek tercih süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Ek yerleştirmede hangi üniversite ve bölümlerde boş kontenjan kaldığı da ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla netleşecek.

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