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        Haberler Bilgi Son depremler listesi 17 Eylül 2026: Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 17 Eylül 2026: Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        17 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler üzerinden takip ediliyor. Gece saatlerinden itibaren farklı bölgelerde kaydedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 06:42 Güncelleme:
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        1

        Türkiye'de meydana gelen depremler gündemdeki yerini koruyor. Gece saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevre bölgelerde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine yansıyor. Sarsıntı hisseden ya da deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, güncel deprem kayıtlarını araştırıyor. Depremin meydana geldiği bölge, büyüklüğü ve derinliği AFAD ile Kandilli'nin resmi verileri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri…

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        17 EYLÜL 2026 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        17 Eylül Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde küçük ve orta ölçekli sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin listelerinde yer alan depremler arasında Balıkesir, Kahramanmaraş, Elazığ, Muş ve Ankara çevresindeki sarsıntılar bulunuyor.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 17 EYLÜL 2026

        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2026.09.17 05:07:54  37.0625   28.2460        5.4      -.-  2.1  -.-   DERINKUYU-(MUGLA)                                 İlksel
2026.09.17 04:58:08  39.1403   28.2532       13.3      -.-  1.4  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.09.17 04:39:34  38.2267   37.1757        8.1      -.-  1.8  -.-   HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2026.09.17 04:34:46  38.1398   36.8080       12.1      -.-  1.4  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.09.17 04:30:11  39.1887   28.1580        7.7      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.09.17 04:29:04  38.9638   42.4460       18.6      -.-  1.7  -.-   CAYGELDI-BULANIK (MUS)                            İlksel
2026.09.17 04:28:42  39.2048   29.0840       12.0      -.-  1.0  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                          İlksel
2026.09.17 03:00:00  39.6157   38.4782        9.3      -.-  1.3  -.-   GUNGOREN-ILIC (ERZINCAN)                          İlksel
2026.09.17 02:43:28  39.6685   40.5680       17.1      -.-  1.2  -.-   KULLUCE-TERCAN (ERZINCAN)                         İlksel
2026.09.17 02:37:11  38.0870   37.7938       11.5      -.-  1.7  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2026.09.17 02:10:01  38.2912   37.8620       12.2      -.-  1.0  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2026.09.17 01:56:17  38.6005   39.8917        5.0      -.-  2.5  -.-   KARATAS-PALU (ELAZIG)                             İlksel
2026.09.17 01:53:22  37.6755   26.9442       10.8      -.-  1.4  -.-   MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)                       İlksel
2026.09.17 01:26:57  40.2298   31.7103       13.2      -.-  1.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2026.09.17 00:59:09  35.8270   32.2738       76.5      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.09.17 00:53:02  38.2467   38.2013       15.1      -.-  1.2  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2026.09.17 00:46:37  35.6700   26.2828        7.7      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.09.17 00:42:48  35.8702   33.9887       24.1      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.09.17 00:33:49  36.9750   29.3485        5.0      -.-  1.1  -.-   ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI)                          REVIZE01   (2026.09.17 00:33:55)

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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        17 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-17 05:52:54 40.685 31.82733 6.98 ML 0.9 Merkez (Bolu)
        2026-09-17 05:07:54 37.05417 28.25933 7.0 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
        2026-09-17 04:58:07 39.2025 28.182 5.04 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-17 04:39:35 38.13483 37.09933 7.33 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
        2026-09-17 04:29:04 39.0085 42.34917 7.0 ML 1.5 Bulanık (Muş)
        2026-09-17 04:28:20 40.15617 31.77133 7.09 ML 1.1 Beypazarı (Ankara)
        2026-09-17 01:56:19 38.59217 39.86817 7.0 ML 2.6 Palu (Elazığ)
        2026-09-17 01:53:23 37.66267 26.9965 8.47 ML 1.3 Ege Denizi - [16.77 km] Söke (Aydın)
        2026-09-17 00:59:12 35.88083 32.25917 46.19 ML 2.4 Akdeniz - [34.19 km] Gazipaşa (Antalya)
        2026-09-17 00:53:03 38.22467 38.20433 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-09-17 00:19:36 40.46883 27.80967 7.0 ML 1.4 Erdek (Balıkesir)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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        #son depremle
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