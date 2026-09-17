Son depremler listesi 17 Eylül 2026: Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Türkiye'de meydana gelen depremler gündemdeki yerini koruyor. Gece saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevre bölgelerde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine yansıyor. Sarsıntı hisseden ya da deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, güncel deprem kayıtlarını araştırıyor. Depremin meydana geldiği bölge, büyüklüğü ve derinliği AFAD ile Kandilli'nin resmi verileri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri…