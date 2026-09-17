Son depremler listesi 17 Eylül 2026: Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
17 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel veriler üzerinden takip ediliyor. Gece saatlerinden itibaren farklı bölgelerde kaydedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 17 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Türkiye'de meydana gelen depremler gündemdeki yerini koruyor. Gece saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevre bölgelerde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine yansıyor. Sarsıntı hisseden ya da deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, güncel deprem kayıtlarını araştırıyor. Depremin meydana geldiği bölge, büyüklüğü ve derinliği AFAD ile Kandilli'nin resmi verileri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberleri…
17 EYLÜL 2026 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
17 Eylül Perşembe günü sabah saatleri itibarıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde küçük ve orta ölçekli sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin listelerinde yer alan depremler arasında Balıkesir, Kahramanmaraş, Elazığ, Muş ve Ankara çevresindeki sarsıntılar bulunuyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 17 EYLÜL 2026
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2026.09.17 05:07:54 37.0625 28.2460 5.4 -.- 2.1 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel 2026.09.17 04:58:08 39.1403 28.2532 13.3 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.09.17 04:39:34 38.2267 37.1757 8.1 -.- 1.8 -.- HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.09.17 04:34:46 38.1398 36.8080 12.1 -.- 1.4 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.09.17 04:30:11 39.1887 28.1580 7.7 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.09.17 04:29:04 38.9638 42.4460 18.6 -.- 1.7 -.- CAYGELDI-BULANIK (MUS) İlksel 2026.09.17 04:28:42 39.2048 29.0840 12.0 -.- 1.0 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel 2026.09.17 03:00:00 39.6157 38.4782 9.3 -.- 1.3 -.- GUNGOREN-ILIC (ERZINCAN) İlksel 2026.09.17 02:43:28 39.6685 40.5680 17.1 -.- 1.2 -.- KULLUCE-TERCAN (ERZINCAN) İlksel 2026.09.17 02:37:11 38.0870 37.7938 11.5 -.- 1.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.09.17 02:10:01 38.2912 37.8620 12.2 -.- 1.0 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.09.17 01:56:17 38.6005 39.8917 5.0 -.- 2.5 -.- KARATAS-PALU (ELAZIG) İlksel 2026.09.17 01:53:22 37.6755 26.9442 10.8 -.- 1.4 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel 2026.09.17 01:26:57 40.2298 31.7103 13.2 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2026.09.17 00:59:09 35.8270 32.2738 76.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2026.09.17 00:53:02 38.2467 38.2013 15.1 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2026.09.17 00:46:37 35.6700 26.2828 7.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.09.17 00:42:48 35.8702 33.9887 24.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2026.09.17 00:33:49 36.9750 29.3485 5.0 -.- 1.1 -.- ARIKAYA-CAMELI (DENIZLI) REVIZE01 (2026.09.17 00:33:55)
17 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ