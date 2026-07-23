Süper Loto sonuçları açıklandı 23 Temmuz Perşembe! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinin 23 Temmuz 2026 tarihli sonuçları belli oldu. Haftanın heyecanla beklenen çekilişinde 6 bilen talihliler ve dağıtılan ikramiye tutarı merak konusu oldu. Çekilişin ardından binlerce kişi biletlerine isabet eden numaraları kontrol etmek için Süper Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Kazanan numaralar noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonrasında kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 23 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranına ilişkin detaylar…
23 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi tamamlandı. Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından kazanan numaralar ilan edildi. Şans oyunu tutkunları Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Peki, 23 Temmuz 2026 Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar neler oldu? İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin bilgiler…
23 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Süper Loto sonuçları açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı resmi sonuç ekranında yayımlandı.
23 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI:
23 Temmuz 2026 Süper Loto kazanan numaraları:
2 - 11 - 43 - 47 - 48 - 58
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor.
Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.