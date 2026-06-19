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        Haberler Bilgi Magazin SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN? 2026 Survivor finali bu akşam mı, saat kaçta, finalistleri kimler, kim elendi, kim finale kaldı?

        SURVIVOR FİNALİ NE ZAMAN? 2026 Survivor finali bu akşam mı, finalistleri kimler?

        Survivor 2026 sezonunda final heyecanı doruğa ulaştı. Aylar süren zorlu ada şartları, açlıkla mücadele ve kıyasıya rekabetin ardından finale yükselen iki iddialı yarışmacı, şampiyonluk için son kez karşı karşıya gelecek. TV8 ekranlarında yayınlanan yarı final etabının tamamlanmasıyla birlikte gözler büyük final gecesine çevrildi. İzleyiciler ise "Final bu akşam mı?", "Survivor finalistleri kimler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Survivor 2026 finaline dair tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 15:37 Güncelleme:
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        Ocak ayında Dominik’te başlayan Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonunda yarı final heyecanı İstanbul’da yaşandı. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan yarı final karşılaşmaları, izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Gecenin ilk düellosunda Nobre ile Ramazan karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede üstün performans sergileyen Nobre, ilk final biletini alan isim oldu. Ardından oynanan Nagihan-Ramazan düellosunda ise heyecan son ana kadar sürdü ve kazanan isim ikinci finalist olarak adını finale yazdırdı. Peki, Survivor finali ne zaman, bu akşam mı, finalistler kimler? İşte Survivor finaline dair ayrıntılar...

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        SURVIVOR 2026 BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?

        Milyonlarca izleyici tarafından yakından takip edilen Survivor 2026’da şampiyonun bu akşam belli olması bekleniyor. Büyük final, 19 Haziran 2026 Cuma akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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        SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

        İstanbul’da canlı yayınlanan düello etabında ilk turda Nobre ile Ramazan karşı karşıya geldi. 8 sayıya ulaşanın kazanacağı mücadelede Nobre, rakibi Nagihan’ı 8-2 gibi net bir skorla mağlup ederek Survivor’ın ilk finalisti olmayı başardı.

        Nagihan ile Ramazan arasında oynanan son tur ise büyük heyecana sahne oldu. Skorun 9-9’a kadar geldiği karşılaşmada nefesler tutulurken, son atışta sayıyı bulan Nagihan 10-9’luk sonuçla rakibini eleyerek ikinci finalist olmayı başardı.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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