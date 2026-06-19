Ocak ayında Dominik’te başlayan Survivor 2026 Ünlüler – Gönüllüler sezonunda yarı final heyecanı İstanbul’da yaşandı. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan yarı final karşılaşmaları, izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Gecenin ilk düellosunda Nobre ile Ramazan karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede üstün performans sergileyen Nobre, ilk final biletini alan isim oldu. Ardından oynanan Nagihan-Ramazan düellosunda ise heyecan son ana kadar sürdü ve kazanan isim ikinci finalist olarak adını finale yazdırdı. Peki, Survivor finali ne zaman, bu akşam mı, finalistler kimler? İşte Survivor finaline dair ayrıntılar...