Survivor 2026'da şampiyonun belli olacağı büyük final için geri sayım sürerken, yarışmanın final etabına ilişkin detaylar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Büyük finali tribünden takip etmek isteyenler başta olmak üzere milyonlarca Survivor hayranı, finalin yapılacağı yer, bilet fiyatları ve organizasyon takvimine ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, Survivor finali ne zaman, büyük final nerede yapılacak, biletleri ne kadar? İşte Survivor 2026 büyük finaline dair merak edilen tüm ayrıntılar...