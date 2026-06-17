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        Haberler Bilgi Gündem SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN? Survivor 2026 büyük final nerede yapılacak, biletleri ne kadar? Survivor finale kimler kaldı?

        SURVİVOR FİNALİ TARİHİ 2026: Survivor finali nerede yapılacak, finale kimler kaldı?

        Survivor 2026'da aylar süren zorlu maratonun ardından şampiyonun belli olacağı büyük final için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak final organizasyonunun tarihinin netleşmesiyle birlikte, düzenlenecek final gecelerine katılmak isteyen izleyiciler bilet fiyatlarını ve organizasyonun yapılacağı yeri araştırmaya başladı. Peki, Survivor finali ne zaman yapılacak, büyük final nerede düzenlenecek, bilet fiyatları ne kadar? İşte Survivor 2026 büyük finaline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        1

        Survivor 2026'da şampiyonun belli olacağı büyük final için geri sayım sürerken, yarışmanın final etabına ilişkin detaylar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Büyük finali tribünden takip etmek isteyenler başta olmak üzere milyonlarca Survivor hayranı, finalin yapılacağı yer, bilet fiyatları ve organizasyon takvimine ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, Survivor finali ne zaman, büyük final nerede yapılacak, biletleri ne kadar? İşte Survivor 2026 büyük finaline dair merak edilen tüm ayrıntılar...

        2

        SURVİVOR FİNAL TARİHİ 2026: SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

        Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler’in yeni sezon şampiyonu 17-18-19 Haziran'da İstanbul'da yapılacak final oyunlarının ardından canlı yayında belli olacak.

        3

        SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILACAK VE BİLETLER NE KADAR?

        Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde (Beykoz) kurulacak özel platformda gerçekleşecek finallerin biletleri Biletino üzerinden 450 TL ile 1250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

        4

        SURVİVOR'DA FİNAL DÖRTLÜSÜ BELLİ OLDU

        Mücadeleler sonucunda; Mert Nobre, Sercan, Ramazan ve Nagihan finale kalan isimler olurken son elenen isim Nefise oldu.

        5

        SURVİVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

        Survivor'da ilk finalist Mert Nobre oldu.

        6

        SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

        Nefise Survivor'a veda eden isim oldu.

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