Survivor 2026'da nefes kesen mücadeleler final haftasında da hız kesmeden devam ediyor. Çeyrek final oyunlarının ardından Ramazan, Nagihan ve Nobre yarı finale yükselmeyi başarmıştı. Büyük final öncesindeki kritik mücadelede ise son finalistin kim olacağı belli olacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek final organizasyonu öncesinde yarışmacılar son kez kozlarını paylaşacak. Peki Survivor kim kazandı? 18 Haziran Perşembe Survivor finale kim yükseldi, finalistler kim oldu? İşte Survivor'ın bölümünde yaşananlar ve finale yükselen isimler...