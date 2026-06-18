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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim kazandı? 18 Haziran Perşembe Survivor finale kim yükseldi, finalistler kim oldu?

        Finalistler belli oluyor! Survivor kim kazandı? 18 Haziran Perşembe Survivor finale kim yükseldi?

        Survivor 2026'da büyük finale sayılı saatler kala gözler yarı final mücadelesine çevrildi. Ramazan, Nagihan ve Nobre adını yarı finale yazdıran yarışmacılar olurken finale yükselen son isimler merak konusu oldu. İstanbul'da gerçekleşecek büyük final öncesinde yarışmacılar son kez parkura çıktı. Finale yükselen isimler şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Peki Survivor kim kazandı? 18 Haziran Perşembe Survivor finale kim yükseldi, finalistler kim oldu? İşte 18 Haziran Perşembe Survivor'da finale yükselen yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 23:09 Güncelleme:
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        Survivor 2026'da nefes kesen mücadeleler final haftasında da hız kesmeden devam ediyor. Çeyrek final oyunlarının ardından Ramazan, Nagihan ve Nobre yarı finale yükselmeyi başarmıştı. Büyük final öncesindeki kritik mücadelede ise son finalistin kim olacağı belli olacak. İstanbul'da gerçekleştirilecek final organizasyonu öncesinde yarışmacılar son kez kozlarını paylaşacak. Peki Survivor kim kazandı? 18 Haziran Perşembe Survivor finale kim yükseldi, finalistler kim oldu? İşte Survivor'ın bölümünde yaşananlar ve finale yükselen isimler...

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        SURVIVOR'DA FİNALE KİM YÜKSELDİ?

        Survivor 2026'da büyük finale yükselen isimler bu akşam yayınlanacak bölümünün ardından belli olacak. Haftalar süren zorlu mücadelenin ardından yarışmacılar şampiyonluk için son viraja girdi. Yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte final koltuğunu kazanan yarışmacılar da netlik kazanacak.

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        SURVIVOR FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

        Survivor'da ilk finalist Mert Nobre oldu.

        İkinci finalist ise Nagihan ve Ramazan arasındaki mücadelenin ardından belli olacak.

        Finalistlerin netleşmesiyle birlikte gözler artık büyük şampiyonun belli olacağı final gecesine çevrildi. Yarışmacılar son kez parkura çıkarak Survivor kupasını kazanmak için mücadele edecek.

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        SURVIVOR KİM ELENDİ?

        Final haftasının en kritik bölümlerinden birinde yarışmaya veda eden isim de belli oldu. Finale kalma mücadelesini kaybeden Sercan ve Nefise, Survivor hayallerine yarı final aşamasında veda etti.

        Sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çeken yarışmacının elenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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        SURVIVOR FİNAL NE ZAMAN?

        Survivor 2026 büyük finali 19 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek. İstanbul'da yapılacak canlı finalde sezonun şampiyonu belli olacak. Milyonlarca izleyici ekran başında Survivor kupasını kaldıracak yarışmacıyı takip edecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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