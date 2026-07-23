Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler başvurulara çevrildi. Toplam 1.874 sözleşmeli personelin istihdam edileceğini duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasının ardından adaylar başvuru takvimi, kadro kontenjanları ve şartlara ilişkin gelişmeleri araştırmaya başladı. Bakanlık bünyesinde veteriner hekimden gıda mühendisine, büro personelinden koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeline kadar birçok farklı unvanda alım yapılacak. İşte detaylar...