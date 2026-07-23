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        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı için geri sayım başladı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı istihdam planının ardından başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları adayların gündemindeki yerini koruyor. Veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli kadrolarında yapılacak alıma ilişkin ilanın yayımlanması beklenirken, başvuru sürecine dair ayrıntılar da yakından takip ediliyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için gözler başvurulara çevrildi. Toplam 1.874 sözleşmeli personelin istihdam edileceğini duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasının ardından adaylar başvuru takvimi, kadro kontenjanları ve şartlara ilişkin gelişmeleri araştırmaya başladı. Bakanlık bünyesinde veteriner hekimden gıda mühendisine, büro personelinden koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeline kadar birçok farklı unvanda alım yapılacak. İşte detaylar...

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        BAKAN YUMAKLI DUYURDU

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından ’Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz’ notuyla yaptığı paylaşımda, bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere bin 874 personel alınacağını belirtti. Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

        "Bakanlığımızın gücüne güç katacak bin 874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Bakanlık bünyesinde 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 5 kimyager olmak üzere toplam bin 874 personel istihdam edilecek.

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