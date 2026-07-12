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        Haberler Bilgi Gündem Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlıyor?

        Taşacak Bu Deniz ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlıyor?

        TRT 1'in takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz için ikinci sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 5 Haziran'da yayınlanan sezon finalinin ardından dizinin yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak konusu olurken, izleyiciler "Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor?", "TBD 2. sezon tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Taşacak Bu Deniz yeni bölüm tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz, başarılı ilk sezonunun ardından yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sezon finalinde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından gözler TRT 1'in yayın takvimine çevrilirken, dizinin hayranları Taşacak Bu Deniz 2. sezonun başlayacağı tarihi araştırıyor. İşte bilgiler...

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        TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Resmi açıklama henüz yapılmazken, televizyon sektöründeki yeni sezon planlaması doğrultusunda dizinin eylül-ekim döneminde yeniden izleyici karşısına çıkması öngörülüyor.

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        SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

        Koçari Konağı'nda büyük yüzleşme

        Yirmi yıl sonra yeniden bir araya gelen Esme, Adil ve Eleni için artık geçmişin yaralarını sarmaktan çok hesaplaşma zamanı gelir. Koçari Konağı'nda düzenlenen görkemli kına gecesi, yıllardır gizlenen sırların ortaya saçıldığı büyük bir yüzleşmeye dönüşür. Furtuna ailesi kendisini hiç beklemediği bir hesabın ortasında bulurken, geçmişte işlenen günahların bedeli ağır şekilde ödenmeye başlanır.

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        Esme ve Adil'in mutluluğu sınanıyor

        Uzun süredir verdikleri mücadelede önemli bir zafer elde eden Esme ve Adil, sonunda hayalini kurdukları mutlu geleceğe kavuşmanın eşiğine gelir. Ancak düğün günü yaklaşırken kader onlar için bambaşka planlar hazırlamıştır. Büyük savaşın ardından gelen zaferin bedeli düşündüklerinden çok daha ağır olurken, çift kendilerini hayatlarının en zor sınavıyla karşı karşıya bulur.

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