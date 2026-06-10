TFF YENİ SEZON AÇIKLAMASI! 2026 -2027 Süper Lig ne zaman başlıyor? Yeni sezon fikstürü açıklandı mı?
2026-2027 Süper Lig sezonu için geri sayım resmen başladı! Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvimle birlikte yeni sezonun başlayacağı tarih netleşirken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise fikstürün açıklanıp açıklanmadığı oldu. Ayrıntılar haberimizde.
2026-2027 Süper Lig sezonu için heyecan giderek artıyor! Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurduğu takvimle birlikte ligin başlangıç tarihi netlik kazanırken, futbol tutkunlarının gözü şimdi fikstür açıklamasına çevrildi. Peki yeni sezon programı belli oldu mu? Tüm detaylar haberimizde.
2026 - 2027 SÜPER LİG SEOZUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun açıkladığı resmi takvime göre, 2026-2027 Süper Lig sezonunun perdesi 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.
2026-2027 SÜPER LİG SEZON TAKVİMİ
İlk Yarı ve Devre Arası:
Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Bu maçların ardından takımlar devre arasına girerek sezonun ilk bölümünü tamamlayacak.
İkinci Yarı Başlangıcı:
Yaklaşık bir ay sürecek ara ve transfer döneminin ardından ligde ikinci yarı heyecanı, 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla yeniden başlayacak.
Sezonun Kapanışı:
Şampiyonluk mücadelesi, Avrupa kupalarına katılım yarışı ve ligde kalma savaşı gibi kritik rekabetlerin sonuçlanacağı 2026-2027 sezonu, 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak son hafta karşılaşmalarıyla noktalanacak.