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        TRT 1 yeni frekans bilgileri 2026: Türksat 4A TRT 1 HD uydu frekans ayarı nasıl değiştirilir?

        TRT 1 yeni frekans bilgileri, Türkiye-Almanya voleybol maçı ve Lyon-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde izleyicilerin gündemdeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası kapsamında Almanya ile karşı karşıya gelecek. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak Türkiye-Almanya voleybol maçı öncesinde izleyiciler, TRT 1 uydu frekans bilgilerini araştırıyor. Peki, TRT 1 HD uydu frekans ayarı nasıl yapılır, frekans ayarı nereden değiştirilir? İşte TRT 1 yeni frekans bilgileri ve Türksat 4A üzerinden TRT 1 HD uydu frekans ayarının nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 18:24 Güncelleme:
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        1

        TRT 1 frekans bilgileri, özellikle önemli spor karşılaşmalarını televizyon ekranından takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki Türkiye-Almanya maçı öncesinde TRT 1 HD yayınına ulaşmak isteyenler, uydu alıcılarındaki kanal ayarlarını kontrol ediyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Lyon-Fenerbahçe maçı da TRT 1 üzerinden yayınlanacağı için güncel frekans bilgileri yeniden gündeme geldi. Kanal listesinde TRT 1 bulunmayan 'Sinyan Yok' uyarısı alan izleyiciler, Türksat 4A üzerinden manuel kanal arama işlemi yaparak TRT 1 HD'yi yeniden ekleyebiliyor. Peki, TRT 1 yeni frekans bilgileri 2026 nedir, TRT 1 HD uydu frekans ayarı nasıl değiştirilir? İşte TRT 1 frekans ayarı ve kanal arama işlemleri...

        2

        TRT 1 FREKANS BİLGİSİ

        TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

        Uydu: Türksat 4A (42°E)

        Frekans: 11.794 MHz

        Polarizasyon: V - Dikey

        Sembol oranı: 30.000

        FEC: 3/4

        Yayın: TRT 1 HD

        3

        TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

        TRT 1 frekans ayarı, televizyon veya uydu alıcısının menüsündeki kanal arama bölümünden yapılabiliyor. Cihazdan cihaza menü isimleri değişse de genel olarak Ayarlar > Kanal Ayarları > Manuel Arama ya da Uydu Ayarları > Manuel Tarama bölümü kullanılıyor.

        İlk olarak uydu listesinden Türksat 4A 42°E seçiliyor. Ardından frekans bölümüne 11794, polarizasyon bölümüne V (Dikey), sembol oranına ise 30000 yazılıyor. FEC seçeneği bulunuyorsa 3/4 olarak ayarlanıyor ve kanal taraması başlatılıyor. Tarama tamamlandığında TRT 1 HD kanalının kanal listesinde görünmesi bekleniyor.

        4

        TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI TRT 1 FREKANS AYARI

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası kapsamında Almanya ile oynayacağı karşılaşma, TRT 1 ekranlarından takip edilmek isteniyor. Bu nedenle maç öncesinde TRT 1 frekans bilgileri ve kanal ayarı izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

        5

        LYON-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1'DE Mİ?

        Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Lyon-Fenerbahçe karşılaşması da TRT 1 yayınını takip etmek isteyen futbolseverlerin frekans aramalarına neden oluyor. Maçı televizyondan izlemek isteyenler, TRT 1 HD kanalının uydu alıcısında bulunup bulunmadığını kontrol ediyor.

        6

        TRT 1 HD UYDU AYARI NASIL YAPILIR?

        TRT 1 kanalının bulunmadığı televizyonlarda uydu alıcısının kanal arama menüsünden manuel tarama yapılabilir. Bunun için cihazın Uydu Ayarları, Kanal Ayarları veya Manuel Arama bölümüne girilmesi gerekiyor.

        Türksat 4A seçildikten sonra güncel frekans bilgileri ilgili alanlara girilerek kanal taraması başlatılabilir. Tarama tamamlandığında TRT 1 HD kanalının kanal listesine eklenmesi sağlanabilir.

        7

        TRT 1 FREKANS AYARI NEREDEN DEĞİŞTİRİLİR?

        TRT 1 frekans ayarı televizyon veya harici uydu alıcısının ayarlar menüsünden değiştirilebilir. Cihazların marka ve modeline göre menü isimleri farklılık gösterebildiği için Kanal Arama, Uydu Ayarları, Manuel Arama veya Transponder Arama seçeneklerinden uygun olanın kullanılması gerekiyor.

        TKGS özelliğini destekleyen uydu alıcılarında kanal güncellemesi otomatik gerçekleşebilir. Manuel ayar yapılması gereken cihazlarda ise güncel frekans bilgileri girilerek TRT 1 HD yeniden aranabilir.

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