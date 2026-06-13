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        Haberler Bilgi Gündem TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARLARI 2026 | Dünya Kupası maçları TRT frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 sinyal yok hatası nasıl çözülür?

        TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARLARI: TRT frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 sinyal yok sorunu nasıl çözülür?

        Dünya Kupası karşılaşmalarının TRT ekranlarından yayınlanmasıyla birlikte sporseverler TRT 1 frekans ayarlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. D Grubu'nun ilk karşılaşması olan Avustralya – Türkiye maçı öncesinde öncesinde "Sinyal yok" ya da "Kanal bulunamadı" uyarısıyla karşılaşan izleyiciler, güncel frekans bilgilerini araştırıyor. TRT 1, Türksat uydusu üzerinden hem SD hem de HD seçenekleriyle yayın yaparken, kanalın yeniden izlenebilmesi için uydu alıcısına doğru frekans değerlerinin girilmesi gerekiyor. Peki TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır, güncel TRT 1 HD frekansı nedir? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 22:36 Güncelleme:
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        1

        2026 FIFA Dünya Kupası heyecanının başlamasıyla birlikte TRT 1 frekans bilgileri yeniden gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Milli maçları TRT ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, güncel uydu ayarlarını kontrol etmeye başladı. Dünya Kupası’nda D Grubu’nun ilk karşılaşması olan Avustralya – Türkiye mücadelesi öncesinde milyonlarca kişi, yayınları kesintisiz ve canlı şekilde izleyebilmek için TRT 1 ayarlarını güncellemek istiyor. TRT 1, Türksat uydusu üzerinden yayın yaparken, kanal listesinde yer almayan kullanıcılar manuel arama veya otomatik kanal taraması ile yeniden ekleme işlemi gerçekleştirebiliyor. İşte 2026 yılı güncel TRT 1 frekans bilgileri ve kanal ayarlama adımlarına dair detaylar…

        2

        TRT 1 FREKANS AYARLARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        TRT 1 kanalını yeniden yüklemek isteyen kullanıcılar televizyonlarının menü bölümünden "Kurulum", "Uydu Ayarları" veya "Kanal Ayarları" sekmesine giriş yapabilir. Daha sonra manuel kanal arama bölümüne geçilerek güncel frekans bilgileri girilmeli ve tarama işlemi başlatılmalıdır. Tarama tamamlandıktan sonra TRT 1 kanalının listeye eklenmesi beklenir.

        3

        TRT 1 - TRT SPOR GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ 2026

        UYDU: Türksat 4A

        FREKANS: 11794

        POLARİZASYON V(DİKEY)

        SEMBOL ORANI 30000

        FEC: 3/4

        4

        TRT 1 HD GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

        Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

        Frekans: 11958 MHz

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı (SR): 27500

        FEC: 5/6

        5

        TRT 1 SİNYAL YOK HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

        TRT 1 yayınında sinyal problemi yaşayan kullanıcıların ilk olarak uydu kablolarını ve çanak anten bağlantılarını kontrol etmeleri öneriliyor. Bağlantılarda herhangi bir sorun olmamasına rağmen yayın alınamıyorsa, kanalın silinip yeniden eklenmesi ya da otomatik kanal aramasının yapılması faydalı olabilir. Ayrıca frekans bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde girildiğinden emin olunması da yayının sağlıklı alınabilmesi açısından önem taşıyor.

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:15 Yedi Numara

        07:00 Balkan Ninnisi

        10:00 Pırıl: Sayıların Gizemi

        11:45 Kod Adı Kırlangıç

        14:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        15:45 Taşacak Bu Deniz

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gassal

        21:25 Kupa Saati

        22:00 Katar - İsviçre | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        00:15 Kupa Saati

        01:00 Brezilya - Fas | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        03:15 Çizginin Ötesinde

        03:50 Gassal

        05:00 Dünya Kupası Özel Program

        07:00 Avustralya - Türkiye | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        AVUSTRALYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TRT 1 DİJİTAL PLATFORMLARDA KAÇINCI KANALDA?

        TRT 1, yalnızca uydu yayını üzerinden değil birçok dijital platform üzerinden de izlenebiliyor. Kanal;

        Digiturk'te 23. kanal

        D-Smart'ta 26. kanal

        Tivibu'da 9 ve 22. kanal seçenekleri

        Kablo TV'de 22. kanal

        üzerinden izlenebiliyor.

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