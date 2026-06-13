TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARLARI: TRT frekans ayarı nasıl yapılır? TRT 1 sinyal yok sorunu nasıl çözülür?
Dünya Kupası karşılaşmalarının TRT ekranlarından yayınlanmasıyla birlikte sporseverler TRT 1 frekans ayarlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. D Grubu'nun ilk karşılaşması olan Avustralya – Türkiye maçı öncesinde öncesinde "Sinyal yok" ya da "Kanal bulunamadı" uyarısıyla karşılaşan izleyiciler, güncel frekans bilgilerini araştırıyor. TRT 1, Türksat uydusu üzerinden hem SD hem de HD seçenekleriyle yayın yaparken, kanalın yeniden izlenebilmesi için uydu alıcısına doğru frekans değerlerinin girilmesi gerekiyor. Peki TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır, güncel TRT 1 HD frekansı nedir? İşte detaylar…
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanının başlamasıyla birlikte TRT 1 frekans bilgileri yeniden gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Milli maçları TRT ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, güncel uydu ayarlarını kontrol etmeye başladı. Dünya Kupası’nda D Grubu’nun ilk karşılaşması olan Avustralya – Türkiye mücadelesi öncesinde milyonlarca kişi, yayınları kesintisiz ve canlı şekilde izleyebilmek için TRT 1 ayarlarını güncellemek istiyor. TRT 1, Türksat uydusu üzerinden yayın yaparken, kanal listesinde yer almayan kullanıcılar manuel arama veya otomatik kanal taraması ile yeniden ekleme işlemi gerçekleştirebiliyor. İşte 2026 yılı güncel TRT 1 frekans bilgileri ve kanal ayarlama adımlarına dair detaylar…
TRT 1 FREKANS AYARLARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?
TRT 1 kanalını yeniden yüklemek isteyen kullanıcılar televizyonlarının menü bölümünden "Kurulum", "Uydu Ayarları" veya "Kanal Ayarları" sekmesine giriş yapabilir. Daha sonra manuel kanal arama bölümüne geçilerek güncel frekans bilgileri girilmeli ve tarama işlemi başlatılmalıdır. Tarama tamamlandıktan sonra TRT 1 kanalının listeye eklenmesi beklenir.
TRT 1 - TRT SPOR GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ 2026
UYDU: Türksat 4A
FREKANS: 11794
POLARİZASYON V(DİKEY)
SEMBOL ORANI 30000
FEC: 3/4
TRT 1 HD GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)
Frekans: 11958 MHz
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı (SR): 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SİNYAL YOK HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?
TRT 1 yayınında sinyal problemi yaşayan kullanıcıların ilk olarak uydu kablolarını ve çanak anten bağlantılarını kontrol etmeleri öneriliyor. Bağlantılarda herhangi bir sorun olmamasına rağmen yayın alınamıyorsa, kanalın silinip yeniden eklenmesi ya da otomatik kanal aramasının yapılması faydalı olabilir. Ayrıca frekans bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde girildiğinden emin olunması da yayının sağlıklı alınabilmesi açısından önem taşıyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Yedi Numara
07:00 Balkan Ninnisi
10:00 Pırıl: Sayıların Gizemi
11:45 Kod Adı Kırlangıç
14:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
15:45 Taşacak Bu Deniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gassal
21:25 Kupa Saati
22:00 Katar - İsviçre | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
00:15 Kupa Saati
01:00 Brezilya - Fas | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
03:15 Çizginin Ötesinde
03:50 Gassal
05:00 Dünya Kupası Özel Program
07:00 Avustralya - Türkiye | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
TRT 1 DİJİTAL PLATFORMLARDA KAÇINCI KANALDA?
TRT 1, yalnızca uydu yayını üzerinden değil birçok dijital platform üzerinden de izlenebiliyor. Kanal;
Digiturk'te 23. kanal
D-Smart'ta 26. kanal
Tivibu'da 9 ve 22. kanal seçenekleri
Kablo TV'de 22. kanal
üzerinden izlenebiliyor.