TRT 1 SİNYAL YOK HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

TRT 1 yayınında sinyal problemi yaşayan kullanıcıların ilk olarak uydu kablolarını ve çanak anten bağlantılarını kontrol etmeleri öneriliyor. Bağlantılarda herhangi bir sorun olmamasına rağmen yayın alınamıyorsa, kanalın silinip yeniden eklenmesi ya da otomatik kanal aramasının yapılması faydalı olabilir. Ayrıca frekans bilgilerinin eksiksiz ve doğru şekilde girildiğinden emin olunması da yayının sağlıklı alınabilmesi açısından önem taşıyor.