TTK kura çekimi sonuçları ve asil–yedek aday listeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) iş başvurusunda bulunan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Zonguldak ve Bartın’daki birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 262 daimi işçi alımı yapılacak olması nedeniyle süreç yakından takip ediliyor. 11–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, işe yerleştirmeler noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek. Kura sonucunda her meslek grubu için ilan edilen kontenjan kadar asil aday ve bunun dört katı kadar yedek aday listesi oluşturulacak. Peki, TTK 262 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden sorgulanabiliyor? İşte detaylar…