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        Haberler Bilgi Gündem TTK KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl, nereden öğrenilir?

        TTK kura sonuçları sorgulama ekranı: Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl sorgulanır?

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yerüstü ve yeraltı işyerlerinde istihdam edilmek üzere daimi işçi statüsünde 14 farklı meslek grubunda toplam 262 personel alımı gerçekleştirecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek süreçte, asil ve yedek aday listeleri de kamuoyuyla paylaşılacak. Kura sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve sonuçların hangi kanallar üzerinden sorgulanabileceği adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TTK 262 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 12:32 Güncelleme:
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        TTK kura çekimi sonuçları ve asil–yedek aday listeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) iş başvurusunda bulunan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Zonguldak ve Bartın’daki birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 262 daimi işçi alımı yapılacak olması nedeniyle süreç yakından takip ediliyor. 11–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından, işe yerleştirmeler noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek. Kura sonucunda her meslek grubu için ilan edilen kontenjan kadar asil aday ve bunun dört katı kadar yedek aday listesi oluşturulacak. Peki, TTK 262 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden sorgulanabiliyor? İşte detaylar…

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        TTK 262 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 262 işçi alımı için kura çekimi 9 Haziran 2026 Salı günü Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Konferans Salonunda noter huzurunda yapılacak.

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        TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        TTK 262 işçi alımı için elektronik kura çekimi tamamlanmasının ardından asil ve yedek isim listesi yayınlanacak.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı kura çekimi sonuçları, www.taskomuru.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak.

        İşçi alımı ile ilgili tüm duyurular Kurumun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacak.

        TTK 262 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Fakat bazı durumlarda il müdürlükleri ve ilgili kurum panoları üzerinden de duyurular yayımlanabiliyor.

        Kura sonucunda asil olarak belirlenen adayların evrak teslim süreci başlarken, yedek adaylar ise olası eksik belge veya hak kaybı durumunda çağrılabiliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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