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        Türkiye, İtalya maçını kazanırsa ne olur? Türkiye İtalya berabere kalırsa ne olur?

        Türkiye İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 28 Eylül 2026 Pazartesi günü ekrana geliyor. Futbol severler '' Türkiye, İtalya maçını kazanırsa ya da berabere kalırsa ne olur?'' sorusuna yanıt arıyor. A Milli Takım, İtalya karşısında sahaya çıkarak gruptaki ikinci maçını tamamlamış olacak. Türkiye'nin İtalya'ya mağlup olması halinde Milli takım ilk iki maçını da kaybetmiş olacak ve puanı 0'da kalacak. Peki Türkiye, İtalya maçını kazanır mı? İşte, Türkiye, İtalya maçı ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        Türkiye-İtalya karşılaşmasının detayları belli oldu. Futbolseverler mücadeleyi ATV ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Türkiye sahasında alacağı iyi sonuçla turnuvadaki hedefleri doğrultusunda kendine avantaj sağlamak istiyor. Peki Türkiye, İtalya maçını kazanırsa ne olur? Türkiye -İtalya berabere kalırsa ne olur?

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        TÜRKİYE, İTALYA MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

        Türkiye'nin İtalya'yı yenmesi halinde A Milli Takım ilk galibiyetini elde etmiş olacak. Galibiyet Türkiye'nin puanını 3'e çıkaracak.

        İtalya ise ilk iki karşılaşmasının ardından 0 puanda kalacak.

        Türkiye böylece çeyrek final yarışında önemli bir avantaj elde edecek ve grubun ilk iki sırası için mücadelesini güçlendirecek.

        TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye - İtalya maçı, 28 Eylül Pazartesi saat 21.45'te başlayacak. 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.

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        TÜRKİYE-İTALYA MAÇI BERABERE BİTERSE NE OLUR?

        Türkiye-İtalya karşılaşmasının berabere kalırsa iki takım da 1'er puan kazanacak. Bu durumda Türkiye'nin puanı 1'e, İtalya'nın puanı da 1'e yükselecek. Türkiye açısından beraberlik, galibiyet kadar değerli olmasa da çeyrek final umutlarını sürdürecek.

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