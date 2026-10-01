SEYAHAT HARCAMASI 555 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Yurt içinde seyahate çıkanların 2025 yılı boyunca yaptığı toplam harcama 555 milyar 68 milyon 767 bin TL oldu.

Bu tutar bir önceki yıla göre yüzde 32,4 arttı. Seyahat başına ortalama harcama ise 8 bin 181 TL olarak hesaplandı.