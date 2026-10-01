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        Türklerin en büyük seyahat nedeni tatil değilmiş!

        Türkiye'de insanların en çok hangi nedenle seyahate çıktığı belli oldu. TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre yurt içi yolculuklarda ilk sırada tatil yer almadı. Seyahatlerin yarısından fazlası yakınları ziyaret etmek için yapılırken gezi, eğlence ve tatil ikinci sırada kaldı. İşte Türklerin en büyük seyahat sebebi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 15:24 Güncelleme:
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        1

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine göre, Türkiye'de yapılan yurt içi seyahatlerin yüzde 57,7'si yakınları ziyaret amacıyla gerçekleşti. Gezi, eğlence ve tatil için yapılan seyahatlerin payı ise yüzde 34,4 oldu. Böylece aile ve akraba ziyaretleri, tatil amaçlı yolculukların açık ara önünde yer aldı.

        2

        SEYAHATLERİN YARISINDAN FAZLASI YAKINLAR İÇİN

        2025 boyunca yapılan yurt içi seyahatlerin yüzde 57,7'sinde temel amaç arkadaş, akraba veya aile ziyareti oldu.

        Bu oran, Türkiye'deki seyahat alışkanlıklarında sosyal bağların hala güçlü bir yere sahip olduğunu gösterdi.

        3

        TATİL İKİNCİ SIRADA KALDI

        Gezi, eğlence ve tatil amacıyla yapılan seyahatlerin toplam içindeki payı yüzde 34,4 olarak hesaplandı.

        Başka bir ifadeyle, tatil için yapılan yolculukların oranı yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatlerin oldukça gerisinde kaldı.

        4

        ÜÇÜNCÜ SIRADA SAĞLIK VAR

        Yurt içi seyahatlerin yüzde 3,5'i sağlık amacıyla gerçekleştirildi.

        Böylece yakınları ziyaret ve tatilin ardından sağlık, seyahate çıkış nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldı.

        5

        OTELDEN ÇOK AKRABA EVİ TERCİH EDİLDİ

        Seyahat nedenlerindeki tablo konaklama tercihlerine de yansıdı. 2025'te en fazla geceleme arkadaş veya akraba evinde yapıldı.

        Yıl genelinde bu konaklama türünde 313 milyon 72 bin geceleme gerçekleşti.

        6

        KENDİ EVİ İKİNCİ SIRADA

        Konaklama türlerinde ikinci sırada seyahat edenlerin kendi evleri yer aldı.

        Yazlık, ikinci konut veya farklı şehirlerde bulunan kendi evlerinde toplam 81 milyon 86 bin geceleme kaydedildi.

        7

        OTELLER ÜÇÜNCÜ SIRADA KALDI

        Otellerde yapılan geceleme sayısı 47 milyon 236 bin olarak gerçekleşti.

        Böylece otel konaklamaları, arkadaş veya akraba evleri ile kişilerin kendi evlerinin ardından üçüncü sırada kaldı.

        8

        SEYAHAT HARCAMASI 555 MİLYAR LİRAYI AŞTI

        Yurt içinde seyahate çıkanların 2025 yılı boyunca yaptığı toplam harcama 555 milyar 68 milyon 767 bin TL oldu.

        Bu tutar bir önceki yıla göre yüzde 32,4 arttı. Seyahat başına ortalama harcama ise 8 bin 181 TL olarak hesaplandı.

        9

        HARCAMANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KİŞİSEL GİDERLERE GİTTİ

        Toplam seyahat harcamalarının yüzde 87,1'ini kişisel harcamalar oluşturdu.

        Paket turlara ayrılan pay ise yüzde 12,9'da kaldı. Bu da yurt içi seyahatlerin büyük bölümünün bireysel olarak planlandığını gösteriyor.

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        2024'TE DE TABLO BENZERDİ

        Yakınları ziyaret amacı 2024 yılında da yüzde 57,2 ile ilk sıradaydı. Gezi, eğlence ve tatilin payı ise yüzde 35,3 seviyesindeydi.

        2025'te yakınları ziyaret oranı hafif yükselirken tatil amaçlı seyahatlerin payı bir miktar geriledi.

        11

        YAZ AYLARINDA TATİL ARAYI KAPATIYOR

        Temmuz-Eylül 2025 döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatlerin oranı yüzde 47,9'a gerilerken gezi, eğlence ve tatilin payı yüzde 46,2'ye yükseldi.

        Yaz döneminde iki seyahat nedeni birbirine yaklaşsa da yakınları ziyaret yine ilk sırada kaldı.

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        TÜRKİYE'DE SEYAHATİN İLK NEDENİ DEĞİŞMEDİ

        TÜİK verileri, Türkiye'de yurt içi seyahat denildiğinde tatilin ilk sırada olmadığını ortaya koyuyor.

        2025 boyunca yapılan yolculuklarda en yaygın neden yakınları ziyaret olurken, tatil ve eğlence ikinci sırada kaldı.

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