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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ | Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi ile bugün televizyonda neler var?

        TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ | Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi ile bugün televizyonda neler var?

        Haftaya ekran başında başlamak isteyen izleyiciler, 6 Temmuz 2026 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında yayınlanacak yapımları araştırıyor. Güncel TV yayın akışına göre bu akşam dizilerden filmlere, yarışmalardan spor karşılaşmalarına kadar birçok içerik izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında Türkiye - İsviçre FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı ve Portekiz - İspanya 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesi spor heyecanını ekranlara taşırken, ATV'de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle yayınlanacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-06 10:23:52 Güncelleme:
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        1

        6 Temmuz 2026 Pazartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını gündemine aldı. Haftanın ilk gününde ekranlarda spor karşılaşmalarından dizilere, filmlerden yarışma programlarına kadar farklı yapımlar yer alacak. TRT 1’de Türkiye - İsviçre FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı ile Portekiz - İspanya 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşması sporseverleri ekran başına çekecek. ATV’de ise Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününe ait kanal kanal TV yayın akışı listesi...

        2

        KANALLARIN 6 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV

        06.00 Yeni Gelin

        08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Bahar

        12.30 Veliaht

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Tur Rehberi

        22.30 Müjdemi İsterim

        3

        KANAL D

        07.00 Yabancı Damat

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Uzak Şehir

        16.30 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Çıkış Yok

        21.45 Canavar

        23.45 Çıkış Yok

        4

        TRT 1

        07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        08.15 Hangimiz Sevmedik

        10.40 Kasaba Doktoru

        13.15 Seksenler

        14.45 Yürek Çıkmazı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Türkiye - İsviçre | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı

        21.00 Kupa Saati

        22.00 Portekiz - İspanya | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı

        5

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.30 A.B.İ

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        23.50 Altı Üstü İstanbul

        6

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin

        09.30 Ateşböceği

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 Aramızda Kalsın

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

        22.15 Doğanın Kanunu

        7

        NOW TV

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Her Yerde Sen

        12.00 Şahane Hayatım

        15.15 Sen Çal Kapımı

        16.45 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Hadi Be Oğlum

        22.30 Hadi İnşallah

        8

        TV8

        07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09.00 MasterChef Türkiye

        10.00 Gazete Magazin

        14.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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