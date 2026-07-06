TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ | Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi ile bugün televizyonda neler var?
Haftaya ekran başında başlamak isteyen izleyiciler, 6 Temmuz 2026 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında yayınlanacak yapımları araştırıyor. Güncel TV yayın akışına göre bu akşam dizilerden filmlere, yarışmalardan spor karşılaşmalarına kadar birçok içerik izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranlarında Türkiye - İsviçre FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı ve Portekiz - İspanya 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesi spor heyecanını ekranlara taşırken, ATV'de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle yayınlanacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi TV yayın akışı...
6 Temmuz 2026 Pazartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını gündemine aldı. Haftanın ilk gününde ekranlarda spor karşılaşmalarından dizilere, filmlerden yarışma programlarına kadar farklı yapımlar yer alacak. TRT 1’de Türkiye - İsviçre FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı ile Portekiz - İspanya 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşması sporseverleri ekran başına çekecek. ATV’de ise Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar yayınlanacak? İşte 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününe ait kanal kanal TV yayın akışı listesi...
KANALLARIN 6 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV
06.00 Yeni Gelin
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Veliaht
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Tur Rehberi
22.30 Müjdemi İsterim
KANAL D
07.00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Çıkış Yok
21.45 Canavar
23.45 Çıkış Yok
TRT 1
07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08.15 Hangimiz Sevmedik
10.40 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.45 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Türkiye - İsviçre | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı
21.00 Kupa Saati
22.00 Portekiz - İspanya | 2026 Dünya Kupası Son 16 Maçı
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 A.B.İ
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
23.50 Altı Üstü İstanbul
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22.15 Doğanın Kanunu
NOW TV
08.30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Şahane Hayatım
15.15 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Hadi Be Oğlum
22.30 Hadi İnşallah
TV8
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)