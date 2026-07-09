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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 9 TEMMUZ PERŞEMBE | BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi...

        TV YAYIN AKIŞI 9 TEMMUZ PERŞEMBE | BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi...

        9 Temmuz 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yine farklı türlerde yapımlar izleyicilerle buluşacak. Spor heyecanından dizi ve eğlence programlarına kadar geniş bir yayın seçeneğinin öne çıktığı akşam kuşağında, TRT 1'de Fransa - Fas 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi ekrana gelecek. Show TV'de ise Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 11:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Haftanın ortasında televizyon izleyicilerini ekran başına çekecek yayınlar belli oldu. 9 Temmuz 2026 Perşembe akşamı kanalların yayın akışında dizi, film, yarışma, spor ve eğlence programları öne çıkıyor. Futbolseverler için TRT 1’de Fransa ile Fas arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması dikkat çekerken, Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle yayınlanacak. Peki, bu akşam TV’de hangi programlar var, hangi kanalda ne izlenebilir? İşte 9 Temmuz Perşembe TV yayın akışına dair detaylar...

        2

        KANALLARIN 9 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        08:15 - Cansu Canan Ile Yeni Sayfa

        10:00 - Bahar

        12:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15:00 - Kızılcık Şerbeti

        18:25 - Show Ana Haber

        20:00 - Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        00:15 - Aşk Tutulması

        02:30 - Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09.30 - Yaprak Dökümü

        12.00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 - Magazin D Yaz

        14.00 - Uzak Şehir

        16.45 - Aşk-ı Memnu

        18.30 - Kanal D Ana Haber

        20.00 - Daha 17

        23.15 - Akrep Kral: Ruhlar Kitabı

        01.15 - Akrep Kral: Ruhlar Kitabı

        03.00 - Çetin Ceviz

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        09.50 - Kasaba Doktoru

        13.15 - Seksenler

        14.30 - Yürek Çıkmazı

        17.45 - Lingo Türkiye

        19.00 - Ana Haber

        19.55 - İddiaların Aksine

        20.00 - Önemsiz Biri

        21.50 - Kupa Saati

        23.00 - Fransa - Fas | 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı

        01.30 - Seksenler

        02.50 - Yürek Çıkmazı

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        10.00 - Kırgın Çiçekler

        13.00 - ATV Gün Ortası

        14.00 -Altı Üstü İstanbul

        16.30 - A.B.İ.

        19.00 - atv Ana Haber

        20.00 - Var Mısın Yok Musun

        23.40 - Kiminle Evlendim

        03.00 Aldatmak

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Ateşböceği

        12:00 Asuman Krause Ile Hayat...

        14:00 Aramızda Kalsın

        16:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Her Yerde Sen

        12.00 Şahane Hayatım

        14.45 Sen Çal Kapımı

        16.45 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Zengo

        22.15 Kız Babası

        00.15 Aşk Yeniden

        02.45 İnadına Aşk

        04.45 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 MasterChef Türkiye

        10:00 Gazete Magazin

        14:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Gazete Magazin

        04:00 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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