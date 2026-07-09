TV YAYIN AKIŞI 9 TEMMUZ PERŞEMBE | BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR? İşte Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi...
9 Temmuz 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında yine farklı türlerde yapımlar izleyicilerle buluşacak. Spor heyecanından dizi ve eğlence programlarına kadar geniş bir yayın seçeneğinin öne çıktığı akşam kuşağında, TRT 1'de Fransa - Fas 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi ekrana gelecek. Show TV'de ise Muhtemel Aşk yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte 9 Temmuz 2026 Perşembe TV yayın akışı...
Haftanın ortasında televizyon izleyicilerini ekran başına çekecek yayınlar belli oldu. 9 Temmuz 2026 Perşembe akşamı kanalların yayın akışında dizi, film, yarışma, spor ve eğlence programları öne çıkıyor. Futbolseverler için TRT 1’de Fransa ile Fas arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması dikkat çekerken, Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle yayınlanacak. Peki, bu akşam TV’de hangi programlar var, hangi kanalda ne izlenebilir? İşte 9 Temmuz Perşembe TV yayın akışına dair detaylar...
KANALLARIN 9 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
08:15 - Cansu Canan Ile Yeni Sayfa
10:00 - Bahar
12:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 - Aşk Tutulması
02:30 - Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
09.30 - Yaprak Dökümü
12.00 - Kanal D Haber Gün Arası
13.00 - Magazin D Yaz
14.00 - Uzak Şehir
16.45 - Aşk-ı Memnu
18.30 - Kanal D Ana Haber
20.00 - Daha 17
23.15 - Akrep Kral: Ruhlar Kitabı
01.15 - Akrep Kral: Ruhlar Kitabı
03.00 - Çetin Ceviz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.50 - Kasaba Doktoru
13.15 - Seksenler
14.30 - Yürek Çıkmazı
17.45 - Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Önemsiz Biri
21.50 - Kupa Saati
23.00 - Fransa - Fas | 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı
01.30 - Seksenler
02.50 - Yürek Çıkmazı
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 - Kırgın Çiçekler
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 -Altı Üstü İstanbul
16.30 - A.B.İ.
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Var Mısın Yok Musun
23.40 - Kiminle Evlendim
03.00 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Ateşböceği
12:00 Asuman Krause Ile Hayat...
14:00 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.00 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Zengo
22.15 Kız Babası
00.15 Aşk Yeniden
02.45 İnadına Aşk
04.45 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 MasterChef Türkiye
10:00 Gazete Magazin
14:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Gazete Magazin
04:00 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak