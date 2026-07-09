Haftanın ortasında televizyon izleyicilerini ekran başına çekecek yayınlar belli oldu. 9 Temmuz 2026 Perşembe akşamı kanalların yayın akışında dizi, film, yarışma, spor ve eğlence programları öne çıkıyor. Futbolseverler için TRT 1’de Fransa ile Fas arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşması dikkat çekerken, Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle yayınlanacak. Peki, bu akşam TV’de hangi programlar var, hangi kanalda ne izlenebilir? İşte 9 Temmuz Perşembe TV yayın akışına dair detaylar...