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        Haberler Bilgi Gündem Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

        Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

        2026-2027 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala ücretli öğretmenlik başvuruları yeniden gündemin ilk sıralarında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ders ücreti karşılığında görev almak isteyen binlerce aday, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yayımlayacağı başvuru takvimini bekliyor. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin süreç, şartlar ve başvuru ekranının ne zaman erişime açılacağı öğretmen adayları tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 16:27 Güncelleme:
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        Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar için başvuru heyecanı başladı. 2026-2027 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ders ücreti karşılığında çalışmayı planlayan binlerce kişi, başvuruların hangi tarihte alınacağını ve kimlerin ücretli öğretmenlik başvurusu yapabileceğini araştırıyor. Gözler, başvuru duyurularını yayımlayacak il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine çevrilmiş durumda. Detaylar haberimizde...

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında ihtiyaç duyulacak ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmeleri için duyurular il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yayımlanmaya başlandı.

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        Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçelerin kendi planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yapılırken, kesin tarihler ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından duyuruluyor. Bu nedenle başvuru yapmayı düşünen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi açıklamalarını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

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