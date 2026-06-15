Umami filminin konusu ve oyuncuları: Umami ne zaman, nerede çekildi?
Umami filmi 15 Haziran Pazartesi akşamı NOW ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşuyor. İlk olarak dijital platformda yayınlanan yapım, gastronomi dünyasının yoğun temposunu merkezine alıyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Öykü Karayel'in yer aldığı film, tek gecede yaşanan olayları sürükleyici bir dille ekrana taşıyor. Yönetmen koltuğunda Emre Şahin'in oturduğu yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İstanbul'un hareketli atmosferini perdeye yansıtan film, mutfak dünyasının perde arkasını gözler önüne seriyor. Peki, Umami filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Umami nerede çekildi? İşte Umami filminin konusu ve oyuncuları...
Umami, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gastronomi dünyasında geçen film, profesyonel mutfakların görünmeyen tarafını anlatıyor. Hikâyesini tek bir gece üzerine kuran yapım, yüksek tempolu anlatımıyla öne çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve İstanbul atmosferi, filmin dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. Peki Umami filminin konusu nedir? Umami oyuncuları kimler? Umami ne zaman, nerede çekildi? İşte Umami filmi hakkında merak edilen detaylar…
UMAMİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Umami'nin merkezinde, İstanbul'un prestijli restoranlarından birini yöneten ünlü şef Sina Bora yer alıyor. Yılın en yoğun gecelerinden birinde kendisini hem mutfakta yaşanan krizlerin hem de özel hayatındaki sorunların ortasında bulan Sina, zor kararlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. Eksik malzemeler, personel sorunları ve ailevi meseleler arasında sıkışan baş karakter, baskı altında ayakta kalmaya çalışıyor. Film, profesyonel mutfakların temposunu ve insan ilişkilerini dramatik bir çerçevede ele alıyor. Yapımın, 2021 yapımı İngiliz filmi "Boiling Point"ten uyarlanarak hazırlandığı belirtiliyor.
UMAMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmin başrollerini Burak Deniz ve Öykü Karayel paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar ve Nergis Öztürk gibi isimler yer alıyor. Selin Şekerci, Murat Kılıç, Can Bartu Arslan ve Doğaç Yıldız da yapımın dikkat çeken oyuncuları arasında bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Emre Şahin otururken, senaryoyu Çağlar Can Cengiz kaleme aldı.
UMAMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Umami, 2025 yılında izleyiciyle buluşan bir yapım olarak öne çıkıyor. Filmin çekimlerinin tamamı İstanbul'da gerçekleştirildi. Özellikle restoran mekânları ve şehrin gece atmosferi, filmin görsel dünyasının önemli parçalarını oluşturuyor. İstanbul'un farklı noktalarında yapılan çekimler, hikâyenin dinamik yapısını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.