UMAMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerini Burak Deniz ve Öykü Karayel paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar ve Nergis Öztürk gibi isimler yer alıyor. Selin Şekerci, Murat Kılıç, Can Bartu Arslan ve Doğaç Yıldız da yapımın dikkat çeken oyuncuları arasında bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Emre Şahin otururken, senaryoyu Çağlar Can Cengiz kaleme aldı.

UMAMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Umami, 2025 yılında izleyiciyle buluşan bir yapım olarak öne çıkıyor. Filmin çekimlerinin tamamı İstanbul'da gerçekleştirildi. Özellikle restoran mekânları ve şehrin gece atmosferi, filmin görsel dünyasının önemli parçalarını oluşturuyor. İstanbul'un farklı noktalarında yapılan çekimler, hikâyenin dinamik yapısını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.