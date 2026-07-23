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        Haberler Bilgi Gündem ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026 | ÖSYM YKS 200, 210, 220, 230. 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla 2 ve 4 yıllık hangi sayısal ve sözel bölümlere girilir? Haberturk.com taban puanları sayfası için tıklayın

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026 | ÖSYM YKS 200, 210, 220, 230. 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla 2 ve 4 yıllık hangi sayısal ve sözel bölümlere girilir? Haberturk.com taban puanları sayfası için tıklayın

        YKS tercih sürecinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar, üniversite ve bölüm seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Tercih listesini doğru şekilde oluşturmak isteyen öğrenciler; önceki yıllara ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini YÖK Atlas üzerinden inceleyebiliyor. Bu veriler, adayların aldıkları puanları hedefledikleri programlarla karşılaştırmalarına yardımcı oluyor. 2026 YKS tercih döneminde özellikle TYT ve AYT'de 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi üniversite ve bölümlerin tercih edilebileceği merak ediliyor. İşte ön lisans ve lisans programlarının güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 09:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih maratonu başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından elde ettikleri puanları değerlendiren öğrenciler, eğitim hedeflerine uygun üniversite ve bölümleri belirlemek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle 200 ile 300 puan arasında sonuç alan adaylar, devlet üniversitelerinde hangi 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleşebileceklerini öğrenmek istiyor. Üniversitelerin önceki yıllardaki taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercih listelerinin hazırlanmasında önemli bir yol haritası sunuyor. Peki 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 YKS puanıyla hangi bölümler yazılabilir? İşte ön lisans ve lisans programlarına ilişkin güncel yerleştirme verileri…

        2

        YKS 2026 TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

        YKS tercih döneminde adayların yararlanacağı taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri önceki yerleştirme sonuçları esas alınarak güncelleniyor. 2026 yılına ilişkin en düşük ve en yüksek yerleştirme puanları ise tercih ve kayıt sürecinin sona ermesinin ardından netleşerek kamuoyuna duyurulacak.

        HABERTÜRK YKS 2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu’nu yayımladı.

        Yayımlanan kılavuzla birlikte YKS tercih dönemi tarihleri de netleşti. Buna göre adaylar, tercihlerini 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Kılavuzda tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor.

        YKS 2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2025 İLK 10 DEVLET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,13

        Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,05

        Galatasaray Üniversitesi – Hukuk Fakültesi (Fransızca) – Eşit Ağırlık – 502,12

        Hacettepe Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 530,15

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 528,40

        İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 525,10

        Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 518,85

        Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 517,20

        Marmara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 512,60

        Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi – Sayısal – 509,45

        5

        200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

        Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

        Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

        Bilgisayar Programcılığı

        Adalet

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Çocuk Gelişimi

        İç Mekan Tasarımı

        220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        2 Yıllıklar:

        Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

        Ameliyathane Hizmetleri

        Gıda Teknolojisi

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

        4 Yıllıklar:

        İlahiyat (AÖF

        Açıköğretim İşletme / İktisat

        Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

        6

        250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

        Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

        Tarih – Devlet üniversiteleri

        İktisat / İşletme

        Rekreasyon

        Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        Radyo, Televizyon ve Sinema

        280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

        Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

        İngiliz Dili ve Edebiyatı

        Felsefe

        Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

        Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları

        7

        300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

        PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

        Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

        İngilizce Öğretmenliği

        Beslenme ve Diyetetik

        Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

        Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

        8

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.169 | Puan: 534.82259

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.391 | Puan: 533.46922

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 1.836 | Puan: 530.58733

        Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 2.562 | Puan: 526.70477

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.082 | Puan: 524.0682

        Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.290 | Puan: 523.18583

        İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 3.456 | Puan: 522.48922

        İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.532 | Puan: 518.33458

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.766 | Puan: 517.63611

        Ege Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 5.118 | Puan: 516.36259

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 5.367 | Puan: 515.52299

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 6.086 | Puan: 513.11782

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 6.494 | Puan: 511.82485

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Hamidiye Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.346 | Puan: 509.19908

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.447 | Puan: 508.96859

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara): Başarı Sırası: 7.540 | Puan: 508.72167

        Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.981 | Puan: 507.48391

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 8.250 | Puan: 506.77078

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - İzmir Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.770 | Puan: 505.45436

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.855 | Puan: 505.23646

        9

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

        Koç Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 253 | Puan: 510.7839

        Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Fransızca): Başarı Sırası: 426 | Puan: 502.12814

        Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 1.181 | Puan: 478.65655

        Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 1.367 | Puan: 474.75723

        İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli): Başarı Sırası: 1.873 | Puan: 466.29835

        Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 2.041 | Puan: 464.27941

        Ankara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 2.233 | Puan: 461.84071

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 2.877 | Puan: 454.975

        İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 3.275 | Puan: 451.25171

        Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 3.681 | Puan: 447.85828

        Koç Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli): Başarı Sırası: 4.210 | Puan: 444.39185

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 4.745 | Puan: 441.65159

        Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 4.930 | Puan: 440.87333

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.242 | Puan: 435.47305

        Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.459 | Puan: 434.73691

        Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.906 | Puan: 433.40024

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 8.056 | Puan: 430.22295

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 9.430 | Puan: 426.99484

        Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 9.923 | Puan: 425.96214

        Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 11.141 | Puan: 423.6279

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 11.550 | Puan: 422.8101

        Bursa Uludağ Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Gemlik): Başarı Sırası: 12.546 | Puan: 421.16584

        Selçuk Üniversitesi (Konya) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 12.792 | Puan: 420.70222

        Kocaeli Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 14.522 | Puan: 417.87983

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi:Başarı Sırası: 15.132 | Puan: 416.97723

        10

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) – Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 432,81

        Başarı sıralaması: 62.538

        Koç Üniversitesi (İstanbul – Burslu) – Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 425,40

        Başarı sıralaması: 67.424

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) – Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 421,10

        Başarı sıralaması: 69.043

        Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul – Burslu/İngilizce) – Sağlık Bilimleri Fakültesi

        Taban puan: 418,50

        Başarı sıralaması: 70.456

        Ankara Üniversitesi – Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 415,20

        Başarı sıralaması: 72.201

        Devlet üniversitelerinde Hemşirelik taban puanları

        Gazi Üniversitesi (Ankara)

        Taban puan: 405,10 – Başarı sıralaması: 80.808

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

        Taban puan: 396,40 – Başarı sıralaması: 93.442

        Ege Üniversitesi (İzmir)

        Taban puan: 391,20 – Başarı sıralaması: 98.487

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

        Taban puan: 388,40 – Başarı sıralaması: 99.518

        Çukurova Üniversitesi (Adana)

        Taban puan: 386,50 – Başarı sıralaması: 100.476

        Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

        Taban puan: 382,10 – Başarı sıralaması: 104.086

        Selçuk Üniversitesi (Konya)

        Taban puan: 377,80 – Başarı sıralaması: 107.666

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

        Taban puan: 371,20 – Başarı sıralaması: 133.400

        11

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.204 | Puan: 534.56656

        İstanbul Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.435 | Puan: 533.13588

        Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.448 | Puan: 533.05003

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 5.923 | Puan: 513.70186

        Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca): Başarı Sırası: 7.113 | Puan: 509.93038

        Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 7.395 | Puan: 509.08812

        Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Almanca): Başarı Sırası: 12.073 | Puan: 497.78494

        İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 15.791 | Puan: 490.61294

        İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu): Başarı Sırası: 16.525 | Puan: 489.31128

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 18.272 | Puan: 486.37279

        Ankara Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 19.192 | Puan: 484.93581

        Gebze Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 22.294 | Puan: 479.99568

        İstanbul Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 25.286 | Puan: 475.65881

        Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Almanca): Başarı Sırası: 26.797 | Puan: 473.5174

        Ege Üniversitesi (İzmir) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 29.487 | Puan: 469.88576

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 30.452 | Puan: 468.61944

        Ankara Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 34.690 | Puan: 463.27559

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 36.435 | Puan: 461.13405

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 38.402 | Puan: 458.85369

        Eskişehir Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 39.003 | Puan: 458.11181

        12

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE MİMARLIK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 33.014 | Puan: 465.38148

        İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 35.613 | Puan: 462.12582

        İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 41.779 | Puan: 454.83317

        Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 52.481 | Puan: 443.16214

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 59.128 | Puan: 436.24985

        Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) - Mimarlık: Başarı Sırası: 59.778 | Puan: 435.54922

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) - Mimarlık: Başarı Sırası: 70.004 | Puan: 425.62047

        İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) Mimarlık (İngilizce) (Burslu): Başarı Sırası: 70.121 | Puan: 425.48413

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Mimarlık: Başarı Sırası: 80.020 | Puan: 416.42947

        İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 82.599 | Puan: 414.16383

        İstanbul Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 86.921 | Puan: 410.18438

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 87.683 | Puan: 409.50154

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Mimarlık: Başarı Sırası: 101.078 | Puan: 398.26326

        Eskişehir Teknik Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 101.726 | Puan: 397.72546

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Mimarlık (İngilizce): Başarı Sırası: 111.101 | Puan: 390.29073

        Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Mimarlık: Başarı Sırası: 111.381 | Puan: 390.09298

        Gebze Teknik Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 114.262 | Puan: 387.90362

        Bursa Uludağ Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 116.871 | Puan: 385.95649

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 122.810 | Puan: 381.56266

        Kocaeli Üniversitesi - Mimarlık: Başarı Sırası: 142.400 | Puan: 368.20611

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