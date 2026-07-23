ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026 | ÖSYM YKS 200, 210, 220, 230. 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla 2 ve 4 yıllık hangi sayısal ve sözel bölümlere girilir? Haberturk.com taban puanları sayfası için tıklayın

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih maratonu başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından elde ettikleri puanları değerlendiren öğrenciler, eğitim hedeflerine uygun üniversite ve bölümleri belirlemek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle 200 ile 300 puan arasında sonuç alan adaylar, devlet üniversitelerinde hangi 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleşebileceklerini öğrenmek istiyor. Üniversitelerin önceki yıllardaki taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercih listelerinin hazırlanmasında önemli bir yol haritası sunuyor. Peki 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 YKS puanıyla hangi bölümler yazılabilir? İşte ön lisans ve lisans programlarına ilişkin güncel yerleştirme verileri…