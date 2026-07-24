ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2026? Üniversite kayıtlarında son gün ne zaman?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday ve mevcut öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını sürdürürken gözler üniversitelerin açılış tarihleri ile kayıt takvimine çevrildi. Yeni dönemin ne zaman başlayacağı, kesin kayıt işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken süreçler merak konusu oldu. Üniversiteler akademik takvimlerini kendi senatolarının kararları doğrultusunda açıklarken, detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtlarında son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday ve mevcut öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını sürdürürken gözler üniversitelerin açılış tarihleri ile kayıt takvimine çevrildi. Yeni dönemin ne zaman başlayacağı, kesin kayıt işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken süreçler merak konusu oldu. Üniversiteler akademik takvimlerini kendi senatolarının kararları doğrultusunda açıklarken, detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtlarında son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2026?
Türkiye’de üniversitelerin eğitim başlangıç tarihleri, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği esaslar çerçevesinde her kurumun kendi akademik takvimine göre şekilleniyor. 2026-2027 eğitim dönemi için birçok üniversitenin derslere Eylül ayının son günleri ile Ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Kesin tarihler ise üniversitelerin yönetim kararlarıyla açıklanacak ve öğrenciler kayıt süreciyle birlikte kendi okullarının akademik takvimlerini takip edebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARINDA SON GÜN NE ZAMAN?
Üniversite kayıt işlemlerinin 28 Ağustos’ta sona ermesinin ardından yükseköğretim kurumları yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin akademik takvimlerini uygulamaya alıyor. Öğrenciler, ders başlangıç tarihleri, ders kayıt süreçleri, sınav dönemleri ve diğer akademik işlemlere yönelik detaylara bağlı oldukları üniversitelerin resmi duyuruları üzerinden ulaşabilecek. 2026-2027 eğitim döneminde üniversitelerde derslerin genel olarak Eylül sonu ile Ekim ayının ilk haftaları arasında başlaması bekleniyor.