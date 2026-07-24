ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2026? Üniversite kayıtlarında son gün ne zaman?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday ve mevcut öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını sürdürürken gözler üniversitelerin açılış tarihleri ile kayıt takvimine çevrildi. Yeni dönemin ne zaman başlayacağı, kesin kayıt işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken süreçler merak konusu oldu. Üniversiteler akademik takvimlerini kendi senatolarının kararları doğrultusunda açıklarken, detaylar araştırılmaya devam ediyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtlarında son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.