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        Haberler Bilgi Van Tuşba’da deprem! 29 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Van Tuşba’da deprem! 29 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        29 Eylül 2026 Salı günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. AFAD verilerine göre günün ilk saatlerinde Ege Denizi, Van, Elazığ, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde sarsıntılar kaydedildi. Gece saatlerinde Van'ın Tuşba ilçesinde 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 29 Eylül 2026 meydana gelen son depremler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 06:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. AFAD'ın verilerine göre gece saatlerinde Van'ın Tuşba ilçesinde 2,8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Saat 00.16.05'te kaydedilen depremin merkez üssü 38.76683 enlem ve 43.54217 boylam olarak açıklandı. Peki, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Eylül 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında merak edilenler…

        2

        VAN TUŞBA'DA 2,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        AFAD'ın son depremler listesinde yer alan bilgilere göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.16.05'te 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ML olarak kaydedilen sarsıntının derinliği 7,67 kilometre olarak ölçüldü.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 29 EYLÜL 2026

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.29 06:30:06 40.0630 27.6623 13.7 -.- 1.7 -.- KECELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.29 06:27:07 37.0833 28.0022 13.9 -.- 1.7 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
        2026.09.29 05:52:40 40.4403 27.0455 11.8 -.- 1.7 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel
        2026.09.29 05:43:39 39.4915 27.0607 17.4 -.- 1.5 -.- DUTLUCA-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.29 05:22:06 37.8302 33.4235 6.1 -.- 1.3 -.- KARAPINAR (KONYA) İlksel
        2026.09.29 05:04:51 37.8343 36.1157 5.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
        2026.09.29 04:58:24 41.0805 38.5502 5.0 -.- 1.9 -.- GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
        2026.09.29 04:52:32 38.0715 28.8145 5.1 -.- 1.3 -.- DIMBAZLAR-BULDAN (DENIZLI) İlksel
        2026.09.29 04:51:12 38.2523 37.7963 12.6 -.- 1.3 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2026.09.29 04:29:36 39.4398 43.9693 8.0 -.- 1.7 -.- KARAKENT-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
        2026.09.29 04:22:12 39.9412 40.7922 16.5 -.- 1.1 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
        2026.09.29 04:17:24 38.7662 27.1122 4.6 -.- 1.3 -.- KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) İlksel
        2026.09.29 04:06:09 38.6638 27.9740 3.8 -.- 1.3 -.- KILCANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
        2026.09.29 04:00:15 37.1997 28.3467 6.1 -.- 1.7 -.- MUGLA İlksel
        2026.09.29 03:53:11 40.4145 28.8678 5.1 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
        2026.09.29 03:47:40 39.1665 28.2297 13.0 -.- 0.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.29 03:41:26 37.7098 29.4785 5.3 -.- 1.2 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel
        2026.09.29 03:38:09 38.1583 38.3832 18.8 -.- 0.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
        2026.09.29 03:31:59 36.4270 29.6207 5.0 -.- 1.8 -.- BELDIBI-KAS (ANTALYA) İlksel
        2026.09.29 03:18:44 38.4250 39.1575 8.0 -.- 1.6 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
        2026.09.29 03:13:17 39.4570 40.6005 8.8 -.- 1.1 -.- KARACA-CAT (ERZURUM) İlksel
        2026.09.29 02:53:37 39.2248 28.1328 9.3 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.29 02:45:20 39.9123 41.7912 18.5 -.- 1.2 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel
        2026.09.29 02:40:32 39.2412 28.9500 13.0 -.- 2.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.29 02:29:33 37.5882 32.0858 9.3 -.- 1.5 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
        2026.09.29 02:25:58 36.1937 31.3268 7.1 -.- 1.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2026.09.29 02:23:20 39.1975 28.0430 8.4 -.- 1.0 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.29 02:08:49 38.0060 38.2137 5.0 -.- 2.0 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
        2026.09.29 02:06:42 38.3307 37.3343 16.4 -.- 1.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.29 01:32:43 37.8842 36.6115 11.7 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.29 01:21:29 38.2145 38.4880 17.6 -.- 1.2 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
        2026.09.29 01:11:48 35.3407 27.6685 7.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
        2026.09.29 00:50:01 37.8065 27.0013 16.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.29 00:40:21 39.2205 28.0883 8.8 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.09.29 00:16:05 38.7567 43.5325 6.0 -.- 2.8 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
        2026.09.29 00:13:28 40.4402 27.0222 14.4 -.- 1.9 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel

        4

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

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        29 EYLÜL 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-29 05:22:06 37.91967 33.54 7.04 ML 1.3 Karapınar (Konya)
        2026-09-29 05:13:00 36.2445 30.47117 7.0 ML 1.9 Akdeniz - [10.15 km] Kumluca (Antalya)
        2026-09-29 05:04:52 37.87467 36.22833 7.7 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
        2026-09-29 04:58:23 41.135 38.55267 6.3 ML 2.0 Karadeniz - [19.71 km] Espiye (Giresun)
        2026-09-29 04:52:31 38.09 28.88433 12.99 ML 1.3 Buldan (Denizli)
        2026-09-29 04:51:13 38.2595 37.8035 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
        2026-09-29 04:33:18 37.4805 27.12117 13.84 ML 1.4 Ege Denizi - [11.42 km] Didim (Aydın)
        2026-09-29 04:29:35 39.45033 44.03583 6.8 ML 1.6 Doğubayazıt (Ağrı)
        2026-09-29 04:22:12 39.94083 40.78733 7.0 ML 0.8 Aşkale (Erzurum)
        2026-09-29 04:17:24 38.77267 27.14717 7.0 ML 1.3 Yunusemre (Manisa)
        2026-09-29 04:06:09 38.658 27.95633 7.67 ML 1.3 Gölmarmara (Manisa)
        2026-09-29 04:00:16 37.186 28.33617 6.43 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
        2026-09-29 03:53:11 40.42583 28.8295 6.89 ML 1.5 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.60 km] Mudanya (Bursa)
        2026-09-29 03:41:26 37.7565 29.40417 7.0 ML 1.2 Honaz (Denizli)
        2026-09-29 03:38:10 38.11933 38.47367 6.94 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
        2026-09-29 03:31:59 36.37417 29.53833 25.61 ML 1.8 Kaş (Antalya)
        2026-09-29 03:18:44 38.391 39.14717 12.66 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
        2026-09-29 02:53:37 39.23717 28.1475 12.67 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-29 02:45:19 39.83767 41.84283 7.36 ML 1.4 Köprüköy (Erzurum)
        2026-09-29 02:40:31 39.24483 28.9395 11.46 ML 1.9 Simav (Kütahya)
        2026-09-29 02:29:34 37.58817 32.07583 7.01 ML 1.4 Seydişehir (Konya)
        2026-09-29 02:23:21 39.21517 28.14267 13.13 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-29 02:08:50 37.99683 38.2265 10.67 ML 2.0 Merkez (Adıyaman)
        2026-09-29 01:32:43 37.9245 36.66233 6.95 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
        2026-09-29 01:21:30 38.20567 38.47783 12.33 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
        2026-09-29 01:11:43 35.2385 27.47967 4.67 ML 2.0 Akdeniz - [161.57 km] Datça (Muğla)
        2026-09-29 00:50:00 37.82383 26.94733 7.06 ML 1.4 Ege Denizi - [25.49 km] Menderes (İzmir)
        2026-09-29 00:48:14 38.6405 39.47017 7.02 ML 1.0 Keban Barajı - [05.20 km] Merkez (Elazığ)
        2026-09-29 00:40:22 39.23083 28.11317 10.4 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-29 00:16:05 38.76683 43.54217 7.67 ML 2.8 Tuşba (Van)
        2026-09-29 00:13:28 40.428 27.02717 7.07 ML 1.8 Marmara Denizi - [03.57 km] Biga (Çanakkale)
        2026-09-29 00:05:25 40.384 30.189 7.02 ML 1.3 Geyve (Sakarya)
        6

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