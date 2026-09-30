Van Tuşba’da deprem! 29 Eylül 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. AFAD'ın verilerine göre gece saatlerinde Van'ın Tuşba ilçesinde 2,8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Saat 00.16.05'te kaydedilen depremin merkez üssü 38.76683 enlem ve 43.54217 boylam olarak açıklandı. Peki, Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Eylül 2026 Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında merak edilenler…