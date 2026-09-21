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        Haberler Bilgi Yaşam VGM burs başvuru tarihi 2026: VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        VGM burs başvuru tarihi 2026: VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından VGM ortaöğrenim burs başvuru tarihi duyuruldu. VGM'den gelecek duyuru sonrasında ise burs almaya hak kazanan adaylar belirlenecek. Burs başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet adresi üzerinden yapılacak. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        VGM, 2026-2027 yılı için ortaöğrenim burs başvuru takvimini duyurdu. İlkokul ortaokul, liseleri kapsayan burs başvuruları kurum içinden yapılan açıklama belli oldu. İşte, VGM ortaöğrenim burs başvuru tarihi ve konuyla ilgili detaylar

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        VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        VGM'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için sağlanan VGM Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları, 6-20 Ekim'de "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

        VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

        Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

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        VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

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        #VGM
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