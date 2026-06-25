WHATSAPP YENİ ÖZELLİK || WhatsApp yeni güvenlik uygulaması nedir? WhatsApp yeni güvenlik özelliği nasıl çalışıyor?
WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni güvenlik özelliği devreye giriyor! Mesajlaşma deneyimini daha da güvenli hale getirmeyi amaçlayan bu yenilik, hesap korumasında yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor. Peki, bu özellik tam olarak ne işe yarıyor ve kullanıcıları nasıl koruyor? İşte detaylar...
WhatsApp kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni güvenlik özelliği devreye giriyor! Mesajlaşma deneyimini daha da güvenli hale getirmeyi amaçlayan bu yenilik, hesap korumasında yepyeni bir dönemin kapısını aralıyor. Peki, bu özellik tam olarak ne işe yarıyor ve kullanıcıları nasıl koruyor? İşte detaylar...
BAĞLANTI GÜVENLİĞİ
Şirketten yapılan bilgilendirmede, dolandırıcıların kullanıcı hesaplarını ele geçirmek amacıyla sahte yönlendirmeler üzerinden cihaz eşleştirmesi yaptırmaya çalıştığı ifade edildi. Geliştirilen yeni güvenlik sistemiyle birlikte, daha önce tanımlanmamış ya da riskli görülen bir cihazdan hesaba erişim sağlanmak istendiğinde kullanıcıya anında uyarı gönderilecek. Eğer bu bağlantı girişimi kullanıcıya ait değilse ya da bildirilen konum tanıdık gelmiyorsa, işlemin derhal iptal edilmesi tavsiye edilecek.
WHATSAPP GÜVENLİK UYGULAMASI NASIL ÇALIŞACAK?
Kullanıcıların daha önce iletişim kurmadıkları bir telefon numarasıyla sohbet başlatmak istemeleri durumunda uygulama, artık ek bir doğrulama adımı devreye sokacak.
Yeni güvenlik mekanizması, mesajlaşma başlamadan önce ilgili numarayı çeşitli kriterler üzerinden değerlendirerek kullanıcının karşı tarafa güvenip güvenmediğini sorgulayacak. Uyarı ekranında numaranın kayıtlı olduğu ülke, rehberde kayıtlı olup olmadığı ve ortak grupların bulunup bulunmadığı gibi bilgiler gösterilecek. Kullanıcılar bu verileri inceleyerek sohbeti başlatma ya da işlemi iptal etme konusunda tercih yapabilecek.