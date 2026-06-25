WHATSAPP YENİ ÖZELLİK || WhatsApp yeni güvenlik uygulaması nedir? WhatsApp yeni güvenlik özelliği nasıl çalışıyor?

WHATSAPP GÜVENLİK UYGULAMASI NASIL ÇALIŞACAK?

Kullanıcıların daha önce iletişim kurmadıkları bir telefon numarasıyla sohbet başlatmak istemeleri durumunda uygulama, artık ek bir doğrulama adımı devreye sokacak.

Yeni güvenlik mekanizması, mesajlaşma başlamadan önce ilgili numarayı çeşitli kriterler üzerinden değerlendirerek kullanıcının karşı tarafa güvenip güvenmediğini sorgulayacak. Uyarı ekranında numaranın kayıtlı olduğu ülke, rehberde kayıtlı olup olmadığı ve ortak grupların bulunup bulunmadığı gibi bilgiler gösterilecek. Kullanıcılar bu verileri inceleyerek sohbeti başlatma ya da işlemi iptal etme konusunda tercih yapabilecek.