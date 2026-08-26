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        Haberler Bilgi Yalnızca 32 saat mesai yetiyor... Ev ve yemek bedava

        Yalnızca 32 saat mesai yetiyor... Ev ve yemek bedava

        Avustralya'daki bir at çiftliği, 2027 için yalnızca tek başına seyahat eden gönüllüler alıyor. Teklif, uzun bir kalışın konaklama ve yemek masrafını sıfırlıyor; ancak çiftliğin aradığı kişinin ata binmeyi bilmesi gerekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 21:05 Güncelleme:
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        Gönüllü seyahat platformu Worldpackers'ta yayımlanan bir ilan, Avustralya'daki bir at çiftliği için 2027'de gönüllü arıyor. Çalışmanın karşılığında ödeme yok; onun yerine çiftlik, uzun bir yurt dışı kalışının en pahalı iki kalemi olan konaklama ile yemeği üstleniyor. Inverell Shire Council sınırlarında, doğanın ortasındaki çiftlikte gönüllüden haftada 32 saatlik çalışma bekleniyor.

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        İŞİN MERKEZİNDE ATLAR VAR

        Çiftlikte gönüllüden beklenen ilk iş, atların bakımı. Bu bakım yalnızca yetişkin atları değil, kısrakları ve henüz büyümemiş tayları da kapsıyor. Gün genellikle sabah yemlemeyle başlıyor, aynı iş akşam bir kez daha tekrarlanıyor.

        Atları hareket ettirmek ve suluklarını temizlemek günlük görevler arasında. Antrenmanlarda gönüllüden yardım bekleniyor; ekipman hazırlığının yanı sıra bahçe ve genel temizlik gibi çiftlik içi işler de ona kalıyor. Bu haliyle teklif, hafif bir tatilden çok gündelik bir çiftlik düzenine benziyor.

        Ama işin ağırlık merkezi ata binmek. İlanda, öğleden sonraların büyük bölümünün patikalarda sürüşe ayrıldığı anlatılıyor. Deneyim, baştan eyere yabancı olmayan kişiler düşünülerek hazırlanmış.

        KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Çağrı, 18 ile 64 yaş arasındaki kişilere açık. Ancak çiftlik yalnızca tek başına seyahat edenleri kabul ediyor; çiftler ya da ikili başvurular değerlendirmeye alınmıyor.

        En belirleyici şart binicilik. Gönüllünün ata binmeyi bilmesi yetmiyor, günde en az iki saat at üstünde kalabilecek durumda olması da isteniyor. Dilde çıta daha aşağıda tutulmuş: ev sahipleriyle iletişim için başlangıç seviyesinde İngilizce yeterli görülüyor.

        Kalış süresi esnek bırakılmış. En az dört hafta gerekiyor, süre on iki haftaya kadar uzayabiliyor. Haftalık çalışma 32 saati aşmıyor ve gönüllüye haftada bir gün izin veriliyor.

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        MASRAFLARIN ÇOĞUNU ÇİFTLİK KARŞILIYOR

        Ortada maaşlı bir iş yok. Gönüllü, emeğinin karşılığını nakit olarak değil, çiftliğin sağladığı imkânlar üzerinden alıyor. Bunların başında konaklama var. Katılımcıya kalışı boyunca tek kişilik özel bir oda ayrılıyor. Günün üç öğünü de çiftlikten çıkıyor; yani kahvaltı da akşam yemeği de bütçeye dokunmuyor.

        Çamaşırhane ve donanımlı bir mutfak gönüllünün kullanımına açık. Yüksek hızlı internet ise kalış boyunca kesintisiz. Ev sahipleri, gönüllüyü Avustralya'ya vardığı noktadan alıp çiftliğe kendileri götürüyor.

        Çiftlik dışına yönelik imkânlar da var. Şehir turları ve bölgedeki etkinliklere giriş ücretsiz sunuluyor. Programı tamamlayana ise kalışın sonunda bir katılım sertifikası veriliyor.

        Teklif özellikle 2027'de Avustralya'ya gitmeyi zaten planlayan ve at deneyimi olan kişilere göre kurgulanmış.

        Program yalnızca çiftlik sınırları içinde geçmiyor. İlan sahipleri, birçok öğleden sonranın Avustralya çalılığında ata binerek geçtiğini anlatıyor. Kırsala açılan patikalarda kanguru, koala, emu ve ekidne gibi yerel hayvanlarla karşılaşmak mümkün.

        Seçilen gönüllülere ne zaman dönüş yapılacağı ya da toplamda kaç kişinin kabul edileceği ilanda paylaşılmıyor. Başvurular ise 2027 için şimdiden alınıyor; ilan sahipleri o yıla ait kontenjanın hızla dolduğunu belirtiyor.

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        #at çiftliği
        #avustralya
        #mesai
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