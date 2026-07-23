YARIN SATIŞTA! BİM 24-26 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma ve Pazar aktüel ürünleri neler? Klima, Elektrikli Scooter, Çelik Termos ve daha fazlası...
BİM'in 21, 24 ve 26 Temmuz tarihlerinde mağazalarında satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni haftanın kataloglarında teknolojik cihazlardan ev elektroniğine, kişisel bakım ürünlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok seçenek yer alıyor. TCL klima, cam ankastre set, kablolu dik süpürge, elektrikli scooter, şarjlı diş fırçası ve LG soundbar haftanın öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Ayrıca çocuk tableti, powerbank, masaüstü telefon standı, outdoor termos, pipetli termos, Luna Aşçılı mutfak seti ve 6 katlı rampalı yarış seti de raflardaki yerini alacak. Peki BİM'in 24-26 Temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar? İşte yeni haftanın kampanyalı ürünleri ve güncel fiyat listesi…
BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu tüketicilerin ilgisine sunuldu. Salı günü itibarıyla mağazalarda yerini almaya başlayan kampanyalı ürünlere, 24 Temmuz Cuma günü züccaciye ve tekstil ağırlıklı yeni fırsatlar da eklenecek. Bu haftanın kataloğunda özellikle mutfak ve banyo ürünleri öne çıkarken, ev yaşamını kolaylaştıran pek çok ürün de uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Peki BİM 24 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler bulunuyor? İşte haftanın indirimli ürünleri ve satışa çıkacak kampanya listesi…
BİM 24 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 799 TL
Kiğılı Dynamic Kot Pantolon Erkek M/L 699 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100x200+30 cm 389 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160x200+30 cm 499 TL
DAGi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100x200+30 cm 259 TL
DAGi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 160x200+30 cm 379 TL
Ayak Havlusu 50x70 cm 179 TL
Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 229 TL
Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt M, L, XL 369 TL
Şortlu Pijama Takımı Erkek S,M / L,XL 299 TL
Şortlu Pijama Takımı Kadın S,M / L,XL 269 TL
Koltuk Örtüsü 170x200 cm 185 TL
Katlanabilir Hasır Şapka Kadın 199 TL
Hasır Şapka Kadın 199 TL
Merserize Şapka Kadın 129 TL
Kulaklı Şapka Çocuk 199 TL
Yıkamalı Kep 119 TL
Sofra Bezi 140x140 cm 59 TL
Mutfak Havlusu 40x60 cm 69 TL
DAGi Dantelli Brazilian Külot Kadın M, L, XL, 2XL, 3XL 99 TL
Kaşkorse Atlet Kadın M, L, XL 129 TL
Penye Babet Çorap Çeşitleri Kadın 25 TL
Bambu Patik Çorap Çeşitleri Erkek 3'lü 109 TL
Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 35 TL
Ahşap Görünümlü Kirli Sepeti 55 L 379 TL
Delikli Çamaşır Selesi 38 L 169 TL
Okyanus Home Hazneli Sıvı Sabunluk 139 TL
Okyanus Home Kova-Fırça Seti 479 TL
2 Katlı Siyah Metal Üçgen Köşelik 239 TL
Slim Askı Seti 10'lu 59 TL
İnci Askı Seti 5'li 85 TL
Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 36 x 69,5 cm 199 TL
Clean & Clear Püsküllü Toz Alma Ürün Çeşitleri 89 TL
Clean & Clear Standlı Hazneli Bulaşık Fırçası 139 TL
Deterjan / Tablet Kutusu 2,6 L 99 TL
Temizlik Ürün Çeşitleri 45 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 25 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri 45 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 119 TL
Mop Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 39 TL
Macromax Otomatik Temizlik Seti 319 TL
Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 350 cc 35 TL
Paşabahçe Rain Büyük Kase 1460 cc 199 TL
Paşabahçe Rain Çukur Tabak 20,6 cm 2'li 179 TL
Paşabahçe Viola Su Bardağı 340 cc 3'lü 179 TL
Paşabahçe Viola Meşrubat Bardağı 430 cc 3'lü 199 TL
Paşabahçe Gravürlü Borcam Kare Fırın Tepsisi 3150 cc ~29,8 cm 349 TL
Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 24,6 cm 2'li 175 TL
Paşabahçe Rain Servis Tabağı 26,3 cm 2'li 239 TL
Paşabahçe Echo Çay Bardağı 160 cc 6'lı 239 TL
Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 27,6x16,2 cm 199 TL
Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 16,6 cm 2'li 109 TL
Paşabahçe Rain Tatlı Tabağı 19,8 cm 4'lü 299 TL
Paşabahçe Villa Patisserie 2 Katlı Sunumluk 2x215 cc 189 TL
Paşabahçe Petite Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 26,4 cm 325 TL
Paşabahçe Elegant Oval Servis Tabağı 27,8x16,3 cm 199 TL
Glass in Love Renkli Şekilli Cam Pipet Seti 4 Pipet + 1 Temizleme Fırçası 69 TL
Glass in Love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 120 cc 2'li 199 TL
Cam Kahve Yanı Su Bardağı 160 ml 6'lı 159 TL
Porselen Kase Seti 10 cm 3'lü 119 TL
Karıştırıcılı Sürahi 2 L 119 TL
Kapaklı Süzgeçli Buzdolabı Organizeri 20x32 cm 159 TL
Saplı Saklama Kabı 6 L 99 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml 85 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml 65 TL
Gıda Saklama Kabı 5 L 129 TL
BİM 26 TEMMUZ PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
TCL 12000 Btu/h İnverterli Split Klima TAC-12CHSD(080009)/ZG11I TCL SaveIn Lite 31.500 TL
TCL 18000 Btu/h İnverterli Split Klima TAC-18CHSD(080095)/ZG11I TCL SaveIn Lite 38.500 TL
TCL 9000 BTU Portatif Klima TAC-09CPB/DL2 14.500 TL
Erkek Bakım Burun Kulak Temizleme Tt Teknoloji 345 TL
Sunny Kablolu Dik Süpürge 1.290 TL
Segway Elektrikli Scooter E2 Plus II 17.900 TL
Arzum Otomatik Kapanmalı Buharlı Ütü Steampro 1.890 TL
Polosmart Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası PSC110 399 TL
Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC112 399 TL
Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC111 399 TL
Altus Tartı AL 8080 SB 449 TL
Altus Maşa AL 7206 M 990 TL
TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL
TCL 32'' Full HD QLED Android TV 32S5K 9.900 TL
LG Soundbar S30A 4.990 TL
Tecno Spark Slim 4G Cep Telefonu 8 GB/256GB 13.990 TL
Samsung A17 5G Cep Telefonu 6GB/128GB 12.750 TL
TCL Çocuk Tableti Tab 7 L 9309x Wifi 2 Gb+32 Gb 1.999 TL
realme Buds T100 TWS Bluetooth Kulaklık 990 TL
House Pratik Lcd Elektronik Yazı Tahtası HP66 349 TL
Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Çocuk Kulaklık 479 TL
Polosmart Powerbank 5.000mAh 599 TL
Polosmart Manyetik Kablosuz Fotoğraf Çekim Tutacağı 799 TL
Polosmart Kablo Çeşitleri 99 TL
Prolone Telefon Standı Masa Üzeri 129 TL
Umbrella Led Ampul E27 Beyaz Işık 299 TL
Şerit Led Rgb Uzaktan Kumandalı 5M 175 TL
Uzaktan Kumandalı Led Ampul 99 TL
Ebby Outdoor Termos 2 L 2.750 TL
Ebby Çelik Termos 3 L 1.150 TL
North Pacific Pipetli Termos Işıklı 900 ml 899 TL
Dede Rampalı Yarış Seti 6 Katlı 259 TL
MGS Luna Aşçılı Mutfak Seti 449 TL
Piccolo Mondi Işıklı Sesli Off Road Büyük Teker Araba 299 TL
Hot Wheels Monster Trucks Bigfoot Trophy Şampiyonları 299 TL
Yükselen Zeka Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Serisi 229 TL
Artenino Boyama Kitapları 39 TL
Birikim-Harcama Ajandası 599 TL
Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 199 TL
Şimşek Toys Oyuncak Suzy Bebek 349 TL
Animasyon Balon Seti 49 TL