YARIN SATIŞTA! BİM 24-26 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma ve Pazar aktüel ürünleri neler? Klima, Elektrikli Scooter, Çelik Termos ve daha fazlası...

BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu tüketicilerin ilgisine sunuldu. Salı günü itibarıyla mağazalarda yerini almaya başlayan kampanyalı ürünlere, 24 Temmuz Cuma günü züccaciye ve tekstil ağırlıklı yeni fırsatlar da eklenecek. Bu haftanın kataloğunda özellikle mutfak ve banyo ürünleri öne çıkarken, ev yaşamını kolaylaştıran pek çok ürün de uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Peki BİM 24 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler bulunuyor? İşte haftanın indirimli ürünleri ve satışa çıkacak kampanya listesi…