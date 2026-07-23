Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! BİM 24-26 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma ve Pazar aktüel ürünleri neler? Klima, Elektrikli Scooter, Çelik Termos ve daha fazlası...

        YARIN SATIŞTA! BİM 24-26 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma ve Pazar aktüel ürünleri neler? Klima, Elektrikli Scooter, Çelik Termos ve daha fazlası...

        BİM'in 21, 24 ve 26 Temmuz tarihlerinde mağazalarında satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Yeni haftanın kataloglarında teknolojik cihazlardan ev elektroniğine, kişisel bakım ürünlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok seçenek yer alıyor. TCL klima, cam ankastre set, kablolu dik süpürge, elektrikli scooter, şarjlı diş fırçası ve LG soundbar haftanın öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor. Ayrıca çocuk tableti, powerbank, masaüstü telefon standı, outdoor termos, pipetli termos, Luna Aşçılı mutfak seti ve 6 katlı rampalı yarış seti de raflardaki yerini alacak. Peki BİM'in 24-26 Temmuz aktüel kataloğunda hangi ürünler var, fiyatlar ne kadar? İşte yeni haftanın kampanyalı ürünleri ve güncel fiyat listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu tüketicilerin ilgisine sunuldu. Salı günü itibarıyla mağazalarda yerini almaya başlayan kampanyalı ürünlere, 24 Temmuz Cuma günü züccaciye ve tekstil ağırlıklı yeni fırsatlar da eklenecek. Bu haftanın kataloğunda özellikle mutfak ve banyo ürünleri öne çıkarken, ev yaşamını kolaylaştıran pek çok ürün de uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Peki BİM 24 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler bulunuyor? İşte haftanın indirimli ürünleri ve satışa çıkacak kampanya listesi…

        2

        BİM 24 TEMMUZ CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 799 TL

        Kiğılı Dynamic Kot Pantolon Erkek M/L 699 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 100x200+30 cm 389 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 160x200+30 cm 499 TL

        DAGi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 100x200+30 cm 259 TL

        DAGi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 160x200+30 cm 379 TL

        Ayak Havlusu 50x70 cm 179 TL

        Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 229 TL

        Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tshirt M, L, XL 369 TL

        Şortlu Pijama Takımı Erkek S,M / L,XL 299 TL

        Şortlu Pijama Takımı Kadın S,M / L,XL 269 TL

        Koltuk Örtüsü 170x200 cm 185 TL

        Katlanabilir Hasır Şapka Kadın 199 TL

        Hasır Şapka Kadın 199 TL

        Merserize Şapka Kadın 129 TL

        Kulaklı Şapka Çocuk 199 TL

        Yıkamalı Kep 119 TL

        Sofra Bezi 140x140 cm 59 TL

        Mutfak Havlusu 40x60 cm 69 TL

        DAGi Dantelli Brazilian Külot Kadın M, L, XL, 2XL, 3XL 99 TL

        Kaşkorse Atlet Kadın M, L, XL 129 TL

        Penye Babet Çorap Çeşitleri Kadın 25 TL

        Bambu Patik Çorap Çeşitleri Erkek 3'lü 109 TL

        3

        Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 35 TL

        Ahşap Görünümlü Kirli Sepeti 55 L 379 TL

        Delikli Çamaşır Selesi 38 L 169 TL

        Okyanus Home Hazneli Sıvı Sabunluk 139 TL

        Okyanus Home Kova-Fırça Seti 479 TL

        2 Katlı Siyah Metal Üçgen Köşelik 239 TL

        Slim Askı Seti 10'lu 59 TL

        İnci Askı Seti 5'li 85 TL

        Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 36 x 69,5 cm 199 TL

        Clean & Clear Püsküllü Toz Alma Ürün Çeşitleri 89 TL

        Clean & Clear Standlı Hazneli Bulaşık Fırçası 139 TL

        Deterjan / Tablet Kutusu 2,6 L 99 TL

        Temizlik Ürün Çeşitleri 45 TL

        Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 25 TL

        Tuvalet Fırçası Çeşitleri 45 TL

        Yuvarlak Banyo Taburesi 119 TL

        Mop Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 39 TL

        Macromax Otomatik Temizlik Seti 319 TL

        4

        Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 350 cc 35 TL

        Paşabahçe Rain Büyük Kase 1460 cc 199 TL

        Paşabahçe Rain Çukur Tabak 20,6 cm 2'li 179 TL

        Paşabahçe Viola Su Bardağı 340 cc 3'lü 179 TL

        Paşabahçe Viola Meşrubat Bardağı 430 cc 3'lü 199 TL

        Paşabahçe Gravürlü Borcam Kare Fırın Tepsisi 3150 cc ~29,8 cm 349 TL

        Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 24,6 cm 2'li 175 TL

        Paşabahçe Rain Servis Tabağı 26,3 cm 2'li 239 TL

        Paşabahçe Echo Çay Bardağı 160 cc 6'lı 239 TL

        Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 27,6x16,2 cm 199 TL

        Paşabahçe Rain Oval Servis Tabağı 16,6 cm 2'li 109 TL

        Paşabahçe Rain Tatlı Tabağı 19,8 cm 4'lü 299 TL

        Paşabahçe Villa Patisserie 2 Katlı Sunumluk 2x215 cc 189 TL

        Paşabahçe Petite Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 26,4 cm 325 TL

        Paşabahçe Elegant Oval Servis Tabağı 27,8x16,3 cm 199 TL

        Glass in Love Renkli Şekilli Cam Pipet Seti 4 Pipet + 1 Temizleme Fırçası 69 TL

        Glass in Love Çift Cidarlı Borosilikat Bardak 120 cc 2'li 199 TL

        Cam Kahve Yanı Su Bardağı 160 ml 6'lı 159 TL

        Porselen Kase Seti 10 cm 3'lü 119 TL

        Karıştırıcılı Sürahi 2 L 119 TL

        Kapaklı Süzgeçli Buzdolabı Organizeri 20x32 cm 159 TL

        Saplı Saklama Kabı 6 L 99 TL

        Dikdörtgen Saklama Kabı 2300 ml 85 TL

        Dikdörtgen Saklama Kabı 1400 ml 65 TL

        Gıda Saklama Kabı 5 L 129 TL

        5

        BİM 26 TEMMUZ PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

        Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

        TCL 12000 Btu/h İnverterli Split Klima TAC-12CHSD(080009)/ZG11I TCL SaveIn Lite 31.500 TL

        TCL 18000 Btu/h İnverterli Split Klima TAC-18CHSD(080095)/ZG11I TCL SaveIn Lite 38.500 TL

        TCL 9000 BTU Portatif Klima TAC-09CPB/DL2 14.500 TL

        Erkek Bakım Burun Kulak Temizleme Tt Teknoloji 345 TL

        Sunny Kablolu Dik Süpürge 1.290 TL

        Segway Elektrikli Scooter E2 Plus II 17.900 TL

        Arzum Otomatik Kapanmalı Buharlı Ütü Steampro 1.890 TL

        Polosmart Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası PSC110 399 TL

        Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC112 399 TL

        Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC111 399 TL

        Altus Tartı AL 8080 SB 449 TL

        Altus Maşa AL 7206 M 990 TL

        6

        TCL 65'' 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34.900 TL

        TCL 32'' Full HD QLED Android TV 32S5K 9.900 TL

        LG Soundbar S30A 4.990 TL

        Tecno Spark Slim 4G Cep Telefonu 8 GB/256GB 13.990 TL

        Samsung A17 5G Cep Telefonu 6GB/128GB 12.750 TL

        TCL Çocuk Tableti Tab 7 L 9309x Wifi 2 Gb+32 Gb 1.999 TL

        realme Buds T100 TWS Bluetooth Kulaklık 990 TL

        House Pratik Lcd Elektronik Yazı Tahtası HP66 349 TL

        Polosmart Kablosuz Kulak Üstü Çocuk Kulaklık 479 TL

        Polosmart Powerbank 5.000mAh 599 TL

        Polosmart Manyetik Kablosuz Fotoğraf Çekim Tutacağı 799 TL

        Polosmart Kablo Çeşitleri 99 TL

        Prolone Telefon Standı Masa Üzeri 129 TL

        Umbrella Led Ampul E27 Beyaz Işık 299 TL

        Şerit Led Rgb Uzaktan Kumandalı 5M 175 TL

        Uzaktan Kumandalı Led Ampul 99 TL

        7

        Ebby Outdoor Termos 2 L 2.750 TL

        Ebby Çelik Termos 3 L 1.150 TL

        North Pacific Pipetli Termos Işıklı 900 ml 899 TL

        Dede Rampalı Yarış Seti 6 Katlı 259 TL

        MGS Luna Aşçılı Mutfak Seti 449 TL

        Piccolo Mondi Işıklı Sesli Off Road Büyük Teker Araba 299 TL

        Hot Wheels Monster Trucks Bigfoot Trophy Şampiyonları 299 TL

        Yükselen Zeka Konuşmayı Geliştiren Şarkılı Masallar Serisi 229 TL

        Artenino Boyama Kitapları 39 TL

        Birikim-Harcama Ajandası 599 TL

        Gokidy Eğlenceli Refleks Oyuncağı 199 TL

        Şimşek Toys Oyuncak Suzy Bebek 349 TL

        Animasyon Balon Seti 49 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır Stadyumu'nun çimleri, 40 dereceyi aşan sıcaklıktan perde ve fan sistemiyle korunuyor

        DİYARBAKIR Stadyumu'nda 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları nedeniyle yanma riski taşıyan hibrit çimleri korumak için perdeleme ve fan sistemi kuruldu. Yaklaşık 8 dönümlük oyun alanına perdeleme sistemi yerleştirilirken, sahada 2'si yedek 8 fan kullanılmaya başlandı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Gurbetçi benzin istasyonunda iki kardeşi vurdu! TEM'de kanlı tartışma!
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"