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        Haberler Bilgi Yaşam YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu, üniversite taban puanları, boş kontenjanlar ile üniversite 2. tercih nasıl yapılır?

        YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu, üniversite taban puanları, boş kontenjanlar ile üniversite 2. tercih nasıl yapılır?

        ÖSYM tarafından YKS ek tercih takvimi belli oldu. Üniversitelerin ilk yerleştirme tarihlerinde herhangi bir yere yerleşemeyen öğrenciler YKS 2.ek tercih yaparak şansını deneyecek. Bu noktada YKS taban puanları ve üniversite boş kontenjan listesi yeni listelerde yeniden etkili olacak. Ek yerleştirme ücretini süresi içinde yatırmayan adayların, ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programı tercihleri geçersiz sayılacak ve hiçbir şekilde yerleştirme işlemine alınmayacağı biliniyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman? 2026 YKS ek tercih kılavuzu, üniversite taban puanları, boş kontenjanlar ile üniversite 2. tercih nasıl yapılır? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 19:31 Güncelleme:
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        YKS ek tercih süreci devam ediyor. YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül 2026 saat 16.00 itibarıyla başladı. Üniversitelerde ek yerleştirmeye açılan boş kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim programları ek yerleştirme kılavuzu'nda yer alıyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman bitiyor ve üniversite 2. Tercih nasıl yapılır?

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        YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül 2026 saat 16.00 itibarıyla başladı. Adaylar tercih bildirimlerini 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS üzerinden tamamlayabilecek.

        YKS EK TERCİHİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        YKS ek tercih işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların öncelikle ÖSYM AİS'e giriş yapması, ardından 2026-YKS Ek Yerleştirme tercih ekranını açması gerekiyor. Tercih edilecek programların kılavuzdaki kodları sisteme girildikten sonra tercih listesi kontrol edilerek başvuru onaylanabiliyor.

        ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS EK TERCİH ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

        Ek yerleştirme süreçlerinde en kritik aşamaların başında ücret ödemesi yer almaktadır. Ek yerleştirme ücreti, 22 Eylül 2026 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme tercih ücreti ise 170 TL olarak belirlendi.

        Önemli Uyarı: Ek yerleştirme ücretini süresi içinde yatırmayan adayların, ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programı tercihleri geçersiz sayılacak ve hiçbir şekilde yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

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        YKS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ 2026

        Üniversitelerde ek yerleştirmeye açılan boş kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alıyor. Kılavuzdaki tablolarda üniversitelerin programları, kontenjan bilgileri ve ilgili puan koşulları bilgisi yer almaktadır.

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        #YKS ek tercih
        #YKS
        #ÖSYM
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