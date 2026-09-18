YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2026: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu, üniversite taban puanları, boş kontenjanlar ile üniversite 2. tercih nasıl yapılır?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Ek yerleştirme süreçlerinde en kritik aşamaların başında ücret ödemesi yer almaktadır. Ek yerleştirme ücreti, 22 Eylül 2026 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme tercih ücreti ise 170 TL olarak belirlendi.

Önemli Uyarı: Ek yerleştirme ücretini süresi içinde yatırmayan adayların, ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programı tercihleri geçersiz sayılacak ve hiçbir şekilde yerleştirme işlemine alınmayacaktır.