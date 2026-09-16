YKS ek tercih takvimi belli oldu! ÖSYM 2026 YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçları sonrası YKS ek tercih tarihleri duyuruldu. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yere yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihi yapabilecek. Yerleşme sürecinde üniversitelerin boş kontenjan ve taban puanlar büyük rol oynayacak. Peki YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte, 2026 YKS ek 2.tercih takvimi ve ilgili tüm detaylar
YKS ek tercih takvimi açıklandı. YKS ek tercih öncesi üniversite taban puanları ve ÖSYM üniversite boş kontenjan listesi dikkate alınarak listeler yeniden hazırlanıyor. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından YKS boş kontenjanlar listesi merak ediliyor. Yayınlanan YKS kılavuzu sonrası ilk tercihlerde bir yere yerleşemeyen adaylar ek tercihlerde şansını deneme fırsatı bulacak. Peki ÖSYM 2026 YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
YKS EK TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
2026 YKS ek tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapılacak.
Adaylar, ek yerleştirme süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026
2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ait sayısal veriler, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Açıklanan bilgilerle birlikte üniversitelerin 2026 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamaları da belli oldu.
Adaylar, devlet ve vakıf üniversitelerindeki 2 yıllık ön lisans ile 4 yıllık lisans programlarının taban puanlarına ÖSYM’nin yayımladığı tablolar üzerinden ulaşabilecek. TABLO-3 ön lisans programlarına, TABLO-4 ise lisans bölümlerine ilişkin yerleştirme bilgilerini içeriyor.
2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN LİSTESİ 2026
YKS taban puanları ve kontenjanları üniversiteden üniversiteye ve bölümden bölüme değişiklik gösteriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan Tablo-3 ve Tablo-4 üzerinden boş kalan kontenjanlarını ve taban puanlara bakabilirsiniz
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ