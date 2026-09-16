YKS ek tercih takvimi belli oldu! ÖSYM 2026 YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026

2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ait sayısal veriler, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Açıklanan bilgilerle birlikte üniversitelerin 2026 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamaları da belli oldu.

Adaylar, devlet ve vakıf üniversitelerindeki 2 yıllık ön lisans ile 4 yıllık lisans programlarının taban puanlarına ÖSYM’nin yayımladığı tablolar üzerinden ulaşabilecek. TABLO-3 ön lisans programlarına, TABLO-4 ise lisans bölümlerine ilişkin yerleştirme bilgilerini içeriyor.

2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN LİSTESİ 2026

YKS taban puanları ve kontenjanları üniversiteden üniversiteye ve bölümden bölüme değişiklik gösteriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan Tablo-3 ve Tablo-4 üzerinden boş kalan kontenjanlarını ve taban puanlara bakabilirsiniz

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ