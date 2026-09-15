YKS ek - ikinci tercih tarihleri bekleniyor! ÖSYM kılavuzu ile 2026 YKS üniversite ek tercih yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?
2026 YKS ek tercih tarihleri, üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin ek yerleştirme takvimi ve kılavuzu henüz yayımlanmazken, üniversitelerde kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanların netleşmesi bekleniyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, 2026 YKS ek tercih tarihlerine ilişkin merak edilenler…
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Merkezi yerleştirme kapsamında üniversitelerde kayıt işlemleri tamamlanırken, boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından YKS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Adayların merak ettiği YKS 2. tercih tarihleri, ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kesinlik kazanacak. Peki, 2026 YKS üniversite ek tercih yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2026 YKS ek tercih yerleştirme tarihlerine ilişkin detaylar…
2026 YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Merkezi yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelerde kayıt işlemleri tamamlanırken, ek yerleştirmeye esas olacak boş kontenjanların belirlenmesi için süreç devam ediyor.
ÖSYM'nin ek yerleştirme takvimini açıklamasıyla birlikte tercihlerin hangi tarihler arasında alınacağı da belli olacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026-YKS ek yerleştirme kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte ek yerleştirmeye açılacak üniversite ve bölümler ile kontenjan bilgileri netleşecek.
Ek tercih yapacak adayların hangi programları tercih edebileceği, puan şartları ve yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntılar da ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLECEK?
YKS ek yerleştirme kapsamında tercih yapabilecek adaylara ilişkin kesin kurallar, ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla açıklanacak.
Merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme döneminde boş kalan kontenjanlar için tercih yapabilecek. Merkezi yerleştirme sonucunda bir programa yerleşen adayların ek yerleştirmeden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin kurallar da kılavuzda belirtilecek.
ÜNİVERSİTELERDE BOŞ KONTENJANLAR NASIL BELİRLENECEK?
YKS ek yerleştirmede tercih edilebilecek programlar, merkezi yerleştirme ve kayıt sürecinin ardından ortaya çıkan boş kontenjanlara göre belirlenecek.
İlk yerleştirmede dolmayan programların yanı sıra yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boş kalan kontenjanlar da ek yerleştirme sürecinde değerlendirilecek. Üniversitelerin boş kontenjanları kesinleştikten sonra ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercihlerin başlayacağı tarih için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadığı için 2026 YKS ek tercih takvimi şu aşamada kesinleşmiş değil.
Ek yerleştirme tarihleri, boş kontenjanların belirlenmesinin ardından ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla açıklanacak. Adaylar tercih tarihleri, kontenjanlar ve başvuru şartlarına ilişkin tüm ayrıntıları ÖSYM'nin resmi duyurularından takip edebilecek.