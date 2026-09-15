YKS ek - ikinci tercih tarihleri bekleniyor! ÖSYM kılavuzu ile 2026 YKS üniversite ek tercih yerleştirmeleri ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026-YKS ek yerleştirme kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte ek yerleştirmeye açılacak üniversite ve bölümler ile kontenjan bilgileri netleşecek.

Ek tercih yapacak adayların hangi programları tercih edebileceği, puan şartları ve yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntılar da ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak.