YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler neler?
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen adayların gözü kayıt sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2026-2027 YKS ek yerleştirm üniversite kayıt takvimi netleşti. Adaylar, kayıt işlemlerini yerleştirildikleri üniversiteler aracılığıyla veya e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Peki, 2026 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak, gerekli belgeler nelerdir? İşte ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıt 2026-2027 takvimi ve kayıt sürecine ilişkin merak edilenler...
2026 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, YKS ek tercih sonuçlarını 28 Eylül’de erişime açtı. Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar YKS ek yerleştirme üniversite kayıtlarına odaklandı. ÖSYM yaptığı açıklamada YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri 2026-2027 bilgisine de yer vermişti. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2026-2027 YKS ek tercih üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri…
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihleri belli oldu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.
YKS EK TERCİH E-KAYIT NASIL YAPILIR?
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adayların, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.
Ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan "Üniversite E-Kayıt" hizmeti seçilerek ekrandaki yönlendirmeler takip edilecek.
Kayıt işlemini tamamlayan adayların barkodlu elektronik kayıt belgesini almaları gerekiyor.
YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların hazırlaması gereken belgeler, yerleştikleri yükseköğretim kurumuna ve programa göre değişiklik gösterebiliyor. Üniversitelerin kayıt duyurularına göre şahsen kayıt yaptıracak adaylardan genel olarak şu belgeler isteniyor:
T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
Lise diplomasının aslı, onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesi
YKS ek yerleştirme sonuç belgesi
Üniversitenin talep etmesi halinde vesikalık fotoğraf
İlgili bölümün gerektirdiği sağlık raporu veya diğer özel belgeler
e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversitelerinin duyurularını takip ederek varsa ek belge teslimi ve diğer kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.