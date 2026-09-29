Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler neler?

        YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler neler?

        YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen adayların gözü kayıt sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2026-2027 YKS ek yerleştirm üniversite kayıt takvimi netleşti. Adaylar, kayıt işlemlerini yerleştirildikleri üniversiteler aracılığıyla veya e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Peki, 2026 YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak, gerekli belgeler nelerdir? İşte ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıt 2026-2027 takvimi ve kayıt sürecine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 15:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, YKS ek tercih sonuçlarını 28 Eylül’de erişime açtı. Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar YKS ek yerleştirme üniversite kayıtlarına odaklandı. ÖSYM yaptığı açıklamada YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri 2026-2027 bilgisine de yer vermişti. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2026-2027 YKS ek tercih üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri…

        2

        YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihleri belli oldu.

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        3

        Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

        Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

        4

        YKS EK TERCİH E-KAYIT NASIL YAPILIR?

        Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adayların, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

        Ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan "Üniversite E-Kayıt" hizmeti seçilerek ekrandaki yönlendirmeler takip edilecek.

        Kayıt işlemini tamamlayan adayların barkodlu elektronik kayıt belgesini almaları gerekiyor.

        E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların hazırlaması gereken belgeler, yerleştikleri yükseköğretim kurumuna ve programa göre değişiklik gösterebiliyor. Üniversitelerin kayıt duyurularına göre şahsen kayıt yaptıracak adaylardan genel olarak şu belgeler isteniyor:

        T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

        Lise diplomasının aslı, onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesi

        YKS ek yerleştirme sonuç belgesi

        Üniversitenin talep etmesi halinde vesikalık fotoğraf

        İlgili bölümün gerektirdiği sağlık raporu veya diğer özel belgeler

        e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversitelerinin duyurularını takip ederek varsa ek belge teslimi ve diğer kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        TBMM yeni yasama dönemine hazır!
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Tasfiye edilen fonlarda ara ödeme yapılacak
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Güllü'nün kızı hakim karşısında
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        Benzinde eşel mobile kademeli sistem
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        İddia: Rubio'dan İran heyetine 'New York'tan ayrılın' talimatı
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Konya'da Filistin'e büyük destek!
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Kaçırılma kodu verilen Dubai-Tel Aviv uçağında neler yaşandı?
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        SGK 85,8 milyar TL açık verdi
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        15 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        Çocuk felcinden dünyanın en hızlı kadınına!
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        TESK’te 19 yıllık dönem sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!