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        Haberler Bilgi Gündem YKS TERCİH KILAVUZU 2026: YKS tercihleri ne zaman başlıyor, YÖK ATLAS ile nasıl tercih yapılır? ÖSYM 2026 YKS tercih tarihleri açıklandı!

        YKS TERCİH KILAVUZU 2026: YKS tercihleri ne zaman başlıyor, YÖK ATLAS ile nasıl tercih yapılır? ÖSYM 2026 YKS tercih tarihleri açıklandı!

        2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının gündeminde tercih takvimi ve yükseköğretim programları kılavuzu yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçları 21 Temmuz Salı günü adayların erişimine açıldı. Milyonlarca öğrenci, gelecekte eğitim almak istediği bölüm ve üniversiteleri belirlemek için tercih hazırlıklarına yöneldi. Tercih sürecinde üniversitelerin kontenjanları, taban puanları, başarı sıralamaları ve özel koşulları ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz üzerinden incelenebilecek. Peki 2026 YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte üniversite tercih takvimi ve sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS'de tercih süreci gündemin ilk sırasına yerleşti. Sınav sonuçlarının 21 Temmuz Salı günü açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına uygun programları belirlemek için araştırmalarına hız verdi. Üniversitelerin lisans ve ön lisans kontenjanları, geçmiş yıllara ait taban puanları, başarı sıralamaları ve programa özel başvuru şartları, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, kılavuzdaki verileri inceleyerek eğitim hedeflerine ve sıralamalarına uygun bir tercih listesi oluşturacak. Peki 2026 YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak, yükseköğretim programları ve kontenjanlar kılavuzu erişime açıldı mı? İşte tercih takvimine ilişkin son gelişmeler…

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        YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu yayımladı.

        Yayımlanan kılavuzla birlikte YKS tercih dönemi tarihleri de netleşti. Buna göre adaylar, tercihlerini 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

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        YKS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

        ÖSYM tarafından 2026 yılı YKS Programları ve Kontenjan Kılavuzu erişime açıldı.

        Kılavuzda tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor.

        YKS 2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

         

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        2026 YKS ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        2026 YKS tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Adaylar, tercih süresi boyunca en fazla 24 üniversite veya programı listelerine ekleyebilecek.

        Tercihlerin geçerli olabilmesi için seçimlerin sisteme eksiksiz şekilde kaydedilmesi ve onay işleminin tamamlanması gerekecek. Adayların, bölüm ve program tercihlerini belirlerken ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki koşulları, açıklamaları ve özel şartları dikkatle incelemeleri önem taşıyor.

         

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        YKS 2026 TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

        YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur. Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.

        Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.

        YÖK ATLAS YKS 2026 TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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