YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR? ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

Üniversite hedefi olan milyonlarca aday için YKS tercih sürecine dair gelişmeler yakından takip ediliyor. ÖSYM’nin paylaştığı tercih kılavuzuyla birlikte öğrenciler, ilgi alanlarına ve puanlarına uygun bölümleri belirlemek için araştırmalarına hız verirken; ön lisans ve lisans programlarına yapılacak tercihlerin hangi sistem üzerinden ve nasıl gerçekleştirileceği de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte adayların süreci dikkatle izlemeleri ve kılavuzda yer alan bilgileri inceleyerek bilinçli bir tercih listesi hazırlamaları büyük önem taşıyor. Peki, ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılacak? YKS yercihleri hangi tarihte başlıyor? Detaylar haberimizde.