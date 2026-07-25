YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR? ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılacak?
Üniversite hedefi olan milyonlarca aday için YKS tercih sürecine dair gelişmeler yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin paylaştığı tercih kılavuzuyla birlikte öğrenciler, ilgi alanlarına ve puanlarına uygun bölümleri belirlemek için araştırmalarına hız verirken; ön lisans ve lisans programlarına yapılacak tercihlerin hangi sistem üzerinden ve nasıl gerçekleştirileceği de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte adayların süreci dikkatle izlemeleri ve kılavuzda yer alan bilgileri inceleyerek bilinçli bir tercih listesi hazırlamaları büyük önem taşıyor. Peki, ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılacak? YKS yercihleri hangi tarihte başlıyor? Detaylar haberimizde.
Üniversite hedefi olan milyonlarca aday için YKS tercih sürecine dair gelişmeler yakından takip ediliyor. ÖSYM’nin paylaştığı tercih kılavuzuyla birlikte öğrenciler, ilgi alanlarına ve puanlarına uygun bölümleri belirlemek için araştırmalarına hız verirken; ön lisans ve lisans programlarına yapılacak tercihlerin hangi sistem üzerinden ve nasıl gerçekleştirileceği de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte adayların süreci dikkatle izlemeleri ve kılavuzda yer alan bilgileri inceleyerek bilinçli bir tercih listesi hazırlamaları büyük önem taşıyor. Peki, ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite tercihleri nereden, nasıl yapılacak? YKS yercihleri hangi tarihte başlıyor? Detaylar haberimizde.
2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?
Ön lisans ve lisans programlarına yapılacak tüm tercihler dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) olan ais.osym.gov.tr adresinden ya da AİS mobil uygulaması üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle sisteme giriş yaparak tamamlayabilecek.
YKS TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?
YKS tercih süreci henüz başlamış değil. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026-YKS kapsamında üniversite tercihleri 29 Temmuz 2026’da başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59’a kadar devam edecek. Bu süre içinde adaylar, ön bilgilendirme kılavuzunu detaylı şekilde inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek ve işlemlerini online sistem üzerinden tamamlayabilecek. Ayrıca, son gün yoğunluğu yaşanmaması adına tercihlerin erken yapılması öneriliyor.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin önceki yıllardaki takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, yerleştirme sonuçlarının tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ağustos ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru ile netlik kazanacak. Adayların sonuç sürecinde gelişmeleri yakından takip etmeleri ve duyuruları düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.