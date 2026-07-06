Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak Temmuz 2026? Tarih belli oldu! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?

Evde bakım maaşı Temmuz 2026 ödemeleri başladı mı? Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta memur maaş zammının belli olmasının ardından evde bakım maaşı da belli oldu. Zam sonrası ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı en kadar kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...