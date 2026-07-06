Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak Temmuz 2026? Tarih belli oldu! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL?
Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Temmuz ayının ilk haftasının geride kalması ve memur maaş zammına bağlı olarak evde bakım maaşına da gelecek zammın kesinleşmesiyle birlikte ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak Temmuz 2026? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
Evde bakım maaşı Temmuz 2026 ödemeleri başladı mı? Zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta memur maaş zammının belli olmasının ardından evde bakım maaşı da belli oldu. Zam sonrası ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı en kadar kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Temmuz ve takip eden günlerde ödenecek.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte memur maaş katsayısına endeksli olan sosyal yardımlar da güncellendi.
Yüzde 13,52'lik memur zammı sonrasında, 13.878 TL olan evde bakım maaşı 15.756 TL oldu.