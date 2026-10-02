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        Kalem tutmakta zorlanıyordu: Bugün üniversitede ders veriyor!

        Çocukluğunda yazı yazmak ve günlük hareketleri yapmakta zorlanan Vinayana Khurana, yıllar içinde eğitim ve edebiyat üzerinden kendi yolunu çizdi. Bugün Delhi Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı alanında konuk öğretim görevlisi olarak çalışan Khurana, aynı zamanda şair, yazar ve engelli hakları savunucusu olarak tanınıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 06:29 Güncelleme:
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        Kalem tutmakta zorlanıyordu: Bugün üniversitede ders veriyor

        Serebral Palsi hastalığı ile dünyaya gelen Vinayana Khurana için kalem tutmak, yazı yazmak ve bazı günlük hareketleri gerçekleştirmek çocukluk yıllarında kolay değildi. Ancak eğitim hayatını sürdürdü, İngiliz Edebiyatı alanında yüksek lisans ve MPhil derecesi aldı. Bugün Delhi Üniversitesi bünyesindeki Non-Collegiate Women’s Education Board’da konuk öğretim görevlisi olarak ders verirken, yazıları ve sosyal medya çalışmalarıyla erişilebilirlik ve kapsayıcılık konularında da çalışmalar yürütüyor.

        YAZMAK ONUN İÇİN BİR İFADE ALANINA DÖNÜŞTÜ

        Khurana, fiziksel güçlükler nedeniyle çocukluğunda yazı yazmakta zorlandı. Buna rağmen edebiyatla bağını sürdürdü ve zamanla şiir, blog yazıları ve kısa öyküler üretmeye başladı.

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        Yazmak, onun için yalnızca kişisel bir uğraş değil, engellilik ve toplumdaki önyargıları anlatabileceği bir alan haline geldi.

        DELHİ ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİMİNE DEVAM ETTİ

        Eğitim hayatını sürdüren Khurana, Delhi Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı üzerine lisansüstü çalışmalar yaptı ve MPhil derecesi aldı.

        Üniversite yıllarında yalnızca akademik çalışmalara değil, engelli bireylerin eğitime ve sosyal hayata katılımına ilişkin konulara da yoğunlaştı.

        YILLAR SONRA ÖĞRENCİ OLDUĞU YERE EĞİTMEN OLARAK DÖNDÜ

        Khurana’nın eğitim yolculuğundaki dikkat çekici gelişmelerden biri, daha önce öğrenci olduğu akademik çevreye bu kez öğretim görevlisi olarak dönmesi oldu.

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        Bugün Delhi Üniversitesi’ne bağlı NCWEB’de İngiliz Edebiyatı dersleri veriyor. Khurana, bu süreci kendi hayatında “tamamlanan bir döngü” olarak tanımladı.

        ŞİİR VE ÖYKÜLERLE SESİNİ DUYURDU

        Vinayana Khurana yalnızca akademik çalışmalarıyla değil, edebiyat alanındaki üretimleriyle de tanınıyor.

        Şiir kitabı, elektronik ortamda yayımlanan kısa öyküleri ve engelli bireylerle ilgili toplumsal bakış açısını ele aldığı çizgi çalışmaları bulunuyor.

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        ENGELLİLİĞİN KİMLİĞİNİN TAMAMI OLMADIĞINI VURGULUYOR

        Khurana’nın çalışmalarında öne çıkan mesajlardan biri, bir kişinin engelli olmasının onun bütün kimliğini tanımlamaması gerektiği.

        Kendisini serebral palsili bir kadın olarak tanımlarken, bunun kişiliğinin ve yaşamının yalnızca bir parçası olduğunu özellikle vurguluyor.

        SOSYAL MEDYAYI FARKINDALIK İÇİN KULLANIYOR

        Khurana sosyal medya içeriklerinde erişilebilirlik, eğitim, bağımsız yaşam ve engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştığı sorunları ele alıyor.

        Şiir, mizah ve kişisel deneyimlerini bir araya getirerek engellilik konusundaki kalıplaşmış düşünceleri sorgulamayı amaçlıyor.

        ÇALIŞMALARI ÖDÜLLERLE DE TANINDI

        Khurana, engelli hakları ve yazarlık alanındaki çalışmaları nedeniyle farklı kuruluşlardan ödüller aldı.

        Tata Sabal Wordsmith Award’a iki kez layık görüldü. 2024’te CavinKare Ability Awards kapsamında Mastery Award aldı ve REX Karmaveer Chakra ile ödüllendirildi.

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        2026'DA DA ÇALIŞMALARI ÖNE ÇIKTI

        Khurana, 2026 yılında Diversability tarafından hazırlanan D-30 Disability Impact List’e seçildi.

        Aynı yıl South East Delhi bölge yönetimi tarafından eğitim ve engelli kapsayıcılığı alanındaki katkıları nedeniyle de onurlandırıldı.

        HEDEFİ SADECE KENDİ HİKAYESİNİ ANLATMAK DEĞİL

        Khurana’nın çalışmalarının merkezinde, engelli bireylerin eğitim, çalışma hayatı ve kamusal alanlara eşit biçimde katılabilmesi bulunuyor.

        Ona göre mesele yalnızca bireylerin karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmesi değil; toplumun da fiziksel ve sosyal engelleri azaltacak şekilde değişmesi.

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        “ERİŞİLEBİLİRLİK ÖZEL MUAMELE DEĞİL”

        Khurana, erişilebilirliğin engelli bireylere ayrıcalık sağlamak anlamına gelmediğini, insanların eşit koşullarda eğitim, çalışma ve sosyal hayata katılmasını mümkün kılmak olduğunu savunuyor.

        Bugün akademisyenlik, yazarlık ve aktivizmi bir arada sürdüren Khurana’nın çalışmalarının odağında da bu yaklaşım yer alıyor.

        Görseller Vinayana Khurana'nın resmi Instagram hesabından alınmıştır.

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