Laz Vampir Tirakula, sıra dışı hikayesiyle Show TV ekranlarında bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Vampir temalı yapımlar arasında farklı bir yerde duran film, Karadeniz kültürünü fantastik unsurlarla bir araya getiriyor. Özellikle absürt mizahı ve eğlenceli karakterleriyle dikkat çeken yapım, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Peki Laz Vampir Tirakula filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Laz Vampir Tirakula ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

LAZ VAMPİR TİRAKULA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin hikayesi, Vlad Tepeş yani Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Drakula'nın yüzyıllar sonra yeniden hayata dönmesiyle başlıyor. Peşindeki vampir avcısından kaçmak isteyen Drakula, dikkat çekmemek için sıradan bir insanın bedenine girmeye karar veriyor. Ancak seçtiği kişi bir Laz taksici olan Dursun oluyor. Drakula, Dursun'un bedeninde yaşamaya başlayınca beklemediği komik olaylarla karşı karşıya kalıyor. Zaman zaman Dursun'un ruhunun kontrolü ele geçirmesi, vampir kralın başına birbirinden ilginç olaylar açıyor.

REKLAM

LAZ VAMPİR TİRAKULA OYUNCULARI KİMLER?

Levent Sülün (Dursun / Laz Vampir)

Wilma Elles (Elisabeth)

Alp Korkmaz (Koçoğlu)

Meral Kaplan (Myra)

Seymen Aydın (Drakula)

Veysel Diker (Ferdinand)

Tuğba Melis Türk (Mine)

Alay Cihan (İdris)

Ebru Kaymakçı (Emine)

Emin Gümüşkaya (Cinli Cemal)

Alparslan Özmol (Damar Osman)

Süleyman Yağcı (Ferdi)

LAZ VAMPİR TİRAKULA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Laz Vampir Tirakula, 2012 yılında çekilerek aynı yıl vizyona girdi. Film, 14 Aralık 2012 tarihinde sinemaseverlerle buluştu.

LAZ VAMPİR TİRAKULA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin önemli bir bölümü İstanbul'da gerçekleştirildi. Yapımın hikayesi de büyük ölçüde İstanbul'da geçiyor. Öte yandan filmin tanıtım sürecinde Karadeniz teması ön plana çıkarılırken, yapım Karadeniz mizahını beyaz perdeye taşıyan filmler arasında gösterildi.