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        Haberler Bilgi Gündem Muhtemel Aşk hangi kanalda? Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk oyuncuları kimler, konusu nedir?

        Muhtemel Aşk hangi kanalda? Muhtemel Aşk oyuncuları kimler, konusu nedir?

        Romantik hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Muhtemel Aşk dizisi ekran yolculuğuna başlıyor. İzleyiciler şimdi "Muhtemel Aşk ne zaman yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda izlenecek?" sorularının yanıtını merak ediyor. Yayın saati ve kanal bilgisi netleşti! Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 22:03 Güncelleme:
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        Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor?

        Aşk, tesadüfler ve sürpriz karşılaşmalarla örülü Muhtemel Aşk dizisi için geri sayım sürüyor. Dizinin yayın günü ve saatine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılırken, ekranlara geleceği kanal bilgisi de büyük ilgi topluyor. Tüm detaylar haberimizde!

        MUHTEMEL AŞK KONUSU NEDİR?

        Romantik komedi türündeki yapımın yayınlanan tanıtımında, ailesinin evlenmesi için yaptığı baskılarla sıkışan Defne’nin hayatı, Tolga ile tanışmasıyla bambaşka bir yöne sürükleniyor. Tolga’nın Defne’ye karşı ilgisi kısa sürede çevresindekilerin de dikkatini çekerken, Defne bu kez bir arkadaşına destek olmak amacıyla gittiği bir görüşmede Kadir’le karşılaşıyor.

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        Kadir, Defne’nin daha önce tanıdığı hiçbir erkeğe benzemeyen tavırlarıyla genç kadının duygularını altüst ederken, Defne kendisini hiç beklemediği bir çekimin içinde buluyor.

        MUHTEMEL AŞK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        “Muhtemel Aşk”, 18 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. Romantik komedi türündeki dizi, ilk bölümüyle Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Aşk, tesadüfler ve duygusal karşılaşmaların ön planda olduğu yapım, güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

        MUHTEMEL AŞK HANGİ KANALDA?

        “Muhtemel Aşk”, izleyiciyi romantik ve eğlenceli bir hikâyeye davet eden ilk bölümüyle Show TV ekranlarında yerini alıyor. Aşkın tesadüflerle kesiştiği, duyguların ise beklenmedik anlarda yön değiştirdiği yapım, yayınlanan ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

        Güçlü oyuncu kadrosu ve sıcak hikâye örgüsüyle öne çıkan dizi, izleyicilere hem romantik hem de keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. “Muhtemel Aşk”, ilk bölümüyle Show TV’de ekran macerasına başlıyor.

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