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        Haberler Bilgi Gündem SINAV DUASI: Sınav öncesi dua etmenin önemi nedir? Sınav öncesi okunabilecek Dualar ve Manevi tavsiyeler

        SINAV DUASI: Sınav öncesi dua etmenin önemi nedir? Sınav öncesi okunabilecek Dualar ve Manevi tavsiyeler

        Sınav süreçleri, öğrenciler açısından yoğun bir çalışma temposunun yanı sıra ciddi bir stres ve heyecan yükünü de beraberinde getirir. Geleceklerini şekillendiren lise ve üniversite sınavları gibi kritik dönemeçlerde adaylar, hem başarılarını artırmak hem de kaygılarını hafifletmek için manevi destek arayışına yönelir. Bu nedenle "sınav duası", özellikle bu dönemlerde en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında öne çıkar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        Sınav öncesi okunabilecek dualar

        SINAV ÖNCESİ DUA ETMENİN ÖNEMİ

        İslam inancına göre dua, kulun Allah ile doğrudan iletişim kurması olarak kabul edilir. Sınav öncesinde yapılan duaların, kişinin hem zihinsel olarak rahatlamasına hem de manevi bir güç hissetmesine yardımcı olduğuna inanılır. Uzmanlar da sınav kaygısının azaltılması için öğrencilerin yalnızca akademik hazırlığa değil, psikolojik ve manevi hazırlığa da önem vermesi gerektiğini vurguluyor.

        EN ÇOK OKUNAN SINAV DUALARI

        Sınav kitapçığı açıldığında ya da sınav esnasında yaşanan heyecanı azaltmak ve zihinsel berraklık sağlamak amacıyla şu dua okunabilir:

        Okunuşu:

        "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."

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        Anlamı:

        "Rabbim! Beni gireceğim yere doğruluk ve dürüstlükle girdir, oradan da yine doğrulukla çıkar. Bana katından yardım edici bir güç ver."

        Unutkanlığı azaltmak ve odaklanmayı artırmak için ise sınav öncesinde şu dua tercih edilebilir:

        Okunuşu:

        "Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."

        Anlamı:

        "Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. O tektir, diridir, her şeyi ayakta tutandır; hüküm ve hikmet sahibidir, adaletlidir, her türlü eksiklikten uzaktır. Yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih (zafer ve kolaylık) verdik."

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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