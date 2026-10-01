Sonbaharda çimleri böyle biçmeyin: Baharda farkı ortaya çıkıyor

Sonbaharın gelmesiyle bahçe bakımının sona erdiğini düşünmek yaygın bir hata. Çimler daha yavaş büyüse de kış öncesindeki son biçimler, bitkinin soğuğa nasıl dayanacağını ve baharda nasıl görüneceğini etkileyebiliyor. The Spruce'a konuşan çim bakım uzmanları, özellikle çimleri gereğinden fazla kısaltmamak gerektiğini belirtirken, üniversitelerin tarım ve bahçecilik rehberleri de biçme yüksekliğinin çim türüne ve iklime göre ayarlanması gerektiğine dikkat çekiyor. En yaygın ortak önerilerden biri ise tek seferde çimin üçte birinden fazlasını kesmemek.

ÇİMLERİ FAZLA KISALTMAK HATA OLABİLİR

Çimin çok kısa kesilmesi, fotosentez yapabilecek yaprak yüzeyini azaltabiliyor. Bu durum kök gelişimini zayıflatırken soğuk, kuraklık ve hastalıklara karşı direncin düşmesine yol açabiliyor.

SONBAHARDA TEK BİR ÖLÇÜ YOK

Uzmanlara göre her çim türü için geçerli tek bir ideal yükseklik bulunmuyor. Çimin türü, bölgenin iklimi, sıcaklık ve yağış miktarı biçme seviyesini değiştirebiliyor.

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SERİN İKLİM ÇİMLERİNDE YÜKSEKLİK ÖNEMLİ

The Spruce'a konuşan bahçe uzmanı Allison Koenig, yumak, çayır salkım otu ve ryegrass gibi serin iklim çimlerinin sonbaharda yaklaşık 5-6,5 santimetre civarında tutulabileceğini belirtiyor.

ÜNİVERSİTE REHBERLERİ TÜRE GÖRE AYRI ÖLÇÜ VERİYOR

Missouri Üniversitesi'nin rehberinde sonbahar için önerilen yükseklik uzun yumakta yaklaşık 6,3-8,9 santimetre, Kentucky bluegrass türünde ise yaklaşık 3,8-6,3 santimetre arasında değişiyor. Bu fark, çim türünü bilmenin neden önemli olduğunu gösteriyor.

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ÇİMİN ÜÇTE BİRİNDEN FAZLASINI KESMEYİN

Uzmanların en sık tekrarladığı kurallardan biri "üçte bir kuralı". Buna göre tek biçimde çim yaprağının toplam yüksekliğinin üçte birinden fazlası alınmamalı.

UZUN SÜRE BİÇİLMEDİYSE BİR ANDA KISALTMAYIN

Çimler uzun süre biçilmediyse istenen yüksekliğe tek seferde inmek yerine aşamalı biçme öneriliyor. Önce daha yüksek seviyeden kesip birkaç gün sonra normal seviyeye dönmek bitki üzerindeki stresi azaltabiliyor.

SON BİÇİMİ AŞIRI KISA YAPMAYIN

Kış öncesinde çimi çok kısa bırakmak, bitkinin büyüme noktasını soğuk hava koşullarına karşı daha savunmasız hale getirebiliyor. The Spruce'a konuşan uzmanlar bu nedenle son biçimde de aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguluyor.

ÇOK UZUN BIRAKMAK DA DOĞRU DEĞİL

Çimlerin gereğinden fazla uzun kalması da özellikle kar alan bölgelerde sorun yaratabiliyor. Uzun çimler kar altında yatabilir ve nemli ortam nedeniyle hastalık riskini artırabilir.

HER BÖLGEDE SONBAHARDA KISALTMAK GEREKMİYOR

Colorado State University Extension ise çimlerin sonbaharda özellikle daha kısa biçilmesinin gerekli olmadığını belirtiyor. Rehberde yıl boyunca uygun ve tutarlı bir biçme yüksekliğinin korunması tavsiye ediliyor.

İKLİM FARKI ÖNERİLERİ DEĞİŞTİRİYOR

Bu nedenle sonbaharda "çimleri mutlaka şu kadar kısa kesin" şeklinde evrensel bir kural bulunmuyor. Bölgesel iklim, çim çeşidi ve bahçenin aldığı güneş miktarı birlikte değerlendirilmeli.

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SICAK İKLİM ÇİMLERİ DAHA FARKLI DAVRANIYOR

Bermuda ve zoysia gibi sıcak iklim çimleri için biçme yüksekliği serin iklim türlerinden farklı olabiliyor. Missouri Üniversitesi, bu türlerin sonbaharda yaklaşık 5-6,5 santimetre civarında bırakılabileceğini belirtiyor.

SONBAHARDA ÇİMLER NEDEN BİRAZ UZUN BIRAKILIYOR?

Bir miktar daha uzun çim yaprağı, toprağın ve kök bölgesinin korunmasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca daha fazla yaprak yüzeyi bitkinin enerji üretmesini ve köklerini güçlendirmesini destekliyor.

UZUN ÇİM YABANCI OTLARI DA SINIRLAYABİLİYOR

Missouri Üniversitesi'nin doğal çim bakımı rehberine göre daha yüksek biçme, toprağın gölgelenmesini sağlayarak bazı yabancı otların gelişmesini baskılamaya yardımcı olabiliyor.

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SONBAHARDA HAVALANDIRMA DA ÖNEMLİ

Yaz boyunca sıkışan toprak, köklerin suya ve oksijene ulaşmasını zorlaştırabiliyor. Uzmanlar bu nedenle sonbaharda toprağın havalandırılmasının kök gelişimini destekleyebileceğini belirtiyor.

SEYREK BÖLGELER İÇİN TOHUMLAMA YAPILABİLİR

Çim alanında yaz sonunda boşluklar oluştuysa sonbaharın ilk dönemleri ek tohumlama için uygun olabiliyor. Serin hava ve yeterli nem, yeni çıkan çimlerin kök oluşturmasına yardımcı olabiliyor.

DÖKÜLEN YAPRAKLARI ÇİMİN ÜZERİNDE BIRAKMAYIN

Kalın bir yaprak tabakası, çimlerin ışık ve hava almasını engelleyebilir. Uzmanlar özellikle yoğun yaprak birikiminin temizlenmesini öneriyor.

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BİÇİLEN ÇİMLERİ HER ZAMAN TOPLAMAK GEREKMİYOR

Biçilen parçalar kısa ve çim yüzeyine eşit şekilde dağılıyorsa toplanmaları şart değil. Parçalanan çimler toprağa geri dönerek organik madde ve besin sağlayabiliyor.

MAKİNE BIÇAĞININ KESKİNLİĞİNİ KONTROL EDİN

Kör biçme bıçakları çimi temiz biçmek yerine parçalayabiliyor. Bu da çim uçlarında hasara neden olarak bitkiyi hastalıklara ve çevresel strese karşı daha hassas hale getirebiliyor.

BÜYÜME DEVAM EDİYORSA BİÇMEYE DEVAM EDİN

Takvime bakarak çim biçmeyi tamamen bırakmak yerine büyüme hızını takip etmek daha doğru. Penn State Üniversitesi, çim büyümeye devam ettiği sürece düzenli biçmenin sürdürülmesini öneriyor.

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SON BİÇİMİN ZAMANI HAVA DURUMUNA BAĞLI

Son biçim için sabit bir tarih bulunmuyor. Sıcaklık düştükçe çimin büyümesi yavaşlıyor ve sonunda duruyor. Bu nedenle karar verirken takvimden çok çimin büyüme hızı ve bölgenin hava koşulları dikkate alınmalı.

BAHARDAKİ GÖRÜNÜM SONBAHARDA BELİRLENİYOR

Sonbaharda doğru yükseklikte biçme, toprağı havalandırma, dökülen yaprakları temizleme ve seyrek alanları destekleme gibi basit işlemler, çimlerin kışı daha sağlıklı geçirmesine yardımcı olabilir. Uzmanların ortak mesajı ise çimleri mümkün olduğunca kısa kesmenin daha iyi olmadığı; çim türüne ve iklime uygun yüksekliğin korunmasının daha sağlıklı sonuç vereceği yönünde.