2023 Bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları: Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Merakla beklenen 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışırken bir yandan da üniversite taban puanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS tercih süreci 27 Temmuz itibarı ile başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar sürecek. Bu noktada, bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, bilgisayar mühendisliği bölümü 4 yıllık sayısal bölümlerinden birisi. Peki, 2023 bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? Detaylar haberimizde.
YKS sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci için de heyecan başladı. Adaylar, 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihlerini ÖSYM'ye bildirecek. Adaylar, YKS tercih süreci öncesinde üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, en çok araştırılan bölümlerden birisi de bilgisayar mühendisliği bölümü olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere, bilgisayar mühendisliği bölümü 4 yıllık sayısal bölümlerinden birisi. Peki, 2023 bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar
2023 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın bilgisayar mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.