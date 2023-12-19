Bilim insanları açıkladı! Kedi videoları izlemek sağlığa iyi geliyor!
Araştırmacılar, kedi videolarının izlenmesinin sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu. Bu keşif, video izlemenin sadece eğlenceli bir aktivite olmanın ötesinde, ruh sağlığı ve stresle başa çıkma üzerinde de olumlu etkiler yarattığını gösteriyor.
Bilim insanları, yapılan çalışmaların sonucunda kedi videolarının insan sağlığına faydalı olduğunu belirtti. Bu bulgular, sadece eğlence odaklı değil, aynı zamanda stresi azaltma ve zihinsel refahı artırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
KEDİ VİDEOLARI ASLINDA DUYGUSAL BİR DÜZENLEYİCİ Mİ?
Indiana Üniversitesi'nden yardımcı doçent Jessica Gall Myrick yaptığı 6500 kişilik anket sonucunda şu sözleri söyledi: "Bazı kişiler, internette kedi videosu izlemenin akademik bir araştırma için yeterince ciddi olmadığını düşünebilirler ancak, günümüzde internetin en popüler kullanımlarından birinin bu olduğu bir gerçek. Eğer internetin kişiler ve toplum üzerindeki etkisini gerçekten öğrenmek istiyorsak, biz araştırmacılar, internet kedilerini artık görmezden gelemeyiz. Hepimiz internette kedi videosu izlemişizdir ama bu kadar fazla kişinin neden bunu yaptığına veya üzerimizde ne gibi etkileri olabileceğine dair çok az deneysel çalışma bulunmakta. Bir medya araştırmacısı ve internet üzerinden kedi videoları izleyen biri olarak, bu pop kültür olayını incelemek zorunda olduğumu hissettim""
Yapılan ankette kedi videosu izleyen kişiler kendilerinde oluşan fiziksel ve duygusal değişiklikleri rapor etmişlerdir. Yapılan değerlendirme sonucunda ise kedi videoları izleyen kişilerin daha enerjik hissettikleri, kaygı, stres, rahatsızlık gibi olumsuz duyguların daha aza indirgendiği gözlemlenmiştir.
Konuyla alakalı diğer bir çalışma, Japon bir grubun yaptığı çalışmadır. Japon araştırmacı grubu, üniversite öğrencilerinden oluşan üç farklı gruba sırayla, yavru kedi ve köpek resimleri, yetişkin kedi ve köpek resimleri, güzel görünen yemek resimleri göstermiş ve daha sonra her grup farklı testlere tabi tutulmuştur. İlk gruba el beceri testi uygulanmış ve sonuçlarda;
Yavru kedi ve köpek resimlerinin, katılımcıların el becerisini yüzde 44,
Yetişkin kedi ve köpek resimlerinin, katılımcıların el becerisini yüzde 12 oranında geliştirdiği ortaya çıkmıştır.
İkinci gruba ise görsel arama-bulma testi uygulanmış sonuçlarda;
Yavru kedi ve köpek resimlerinin, katılımcıların görsel arama becerisini yüzde 15,
Yetişkin kedi ve köpek resimlerinin, katılımcıların görsel arama becerisini yüzde 1.4 oranında geliştirdiği ortaya çıkmıştır.
Hayvanlar, uzun bir süredir terapi amaçlı kullanılmaktadır. Bu terapilerin temel hedefi, bireyin duygusal, sosyal ve bilişsel işlevlerini geliştirmektir. Ülkemizde bu tür terapiler nadiren uygulansa da, yurtdışında bakım evleri ve hapishaneler gibi farklı yerlerde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Kaynak: Plos