Bilim insanlarından "bataryasız" kalp pili projesi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK ile Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) arasında yürütülen "2540 İkili İş Birliği Destek Programı" 2025 yılı çağrısının bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı.

Yapılan inceleme sonucunda, Türkiye ve Slovakya arasındaki bilimsel işbirliğini güçlendirecek 3 projenin desteklenmesine karar verildi.

Desteklenmeye hak kazanan çalışmalar arasında, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peyman Mahouti ve SAS'tan Dr. Juraj Kronek yürütücülüğündeki "Yeni Nesil RF Enerji Hasat Makineleri için Biyouyumlu Nanokompozitlerin Geliştirilmesi", Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Barış Özüdoğru ile SAS'tan Prof. Dr. Karol Marhold'un "Avrupa-Anadolu Biyocoğrafik Bağlantılarının Odağında Türkiye'nin Alyssum Cinsi ile Araştırılması" ve Acıbadem Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sinem Tuncel Kostakoğlu ile SAS'tan Dr. Boris Bilcik'in "Ftalosiyanin Temelli Polimerlerin PDT Verimliliği Üzerine Etkisi" başlıklı projeleri yer aldı.

YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peyman Mahouti'nin eş yürütücülüğünde hayata geçirilecek BioNanoHarv projesi, medikal implant teknolojilerinde yapısal bir dönüşüme odaklanıyor.

Çalışma kapsamında, biyouyumlu polimer nanokompozit malzemeler (PCL/TPU) kullanılarak, 3 boyutlu baskı yöntemiyle implante edilebilir bir dielektrik (elektrik iletkenliği çok zayıf) enerji toplayıcı (harvester) geliştirilecek.

Yüksek dielektrik sabitine ve düşük enerji kaybına sahip olacak şekilde tasarlanan hibrit yapılar sayesinde, kalp pili gibi medikal cihazların batarya gereksinimi duymadan dışarıdan gelen radyo frekans dalgalarıyla enerjisini üretebilmesi sağlanacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ OPTİMİZASYON

Kapsamlı bir uzman iş gücü planlaması gerektiren ve 36 ay sürecek projede, her iki ülkenin araştırmacıları altyapı ve uzmanlıklarını tek bir cihaz konseptinde birleştirecek.

Türkiye ekibi, nanokompozit formülasyonların geliştirilmesi, eklemeli imalat süreçleri, çok bantlı cihazlar için mikrodalga tasarımı ve yapay zeka destekli optimizasyon aşamalarına liderlik edecek.

Slovakya ekibi ise implantların insan dokusuyla uyumlu olmasını güvence altına alacak antibakteriyel yüzey kaplamalarının sentezlenmesini ve in-vitro biyolojik güvenlik testlerini yürütecek.

Projenin son aşamasında, kalp dokusunu taklit eden özel fantomlar üretilerek entegre cihazın enerji toplama verimliliği, kararlılığı ve voltaj regülasyonu kontrollü radyo frekans maruziyeti altında test edilecek.