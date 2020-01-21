Bilim ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti adına açıklama yapan kurucu başkan Mustafa Özel, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen üç kişilik heyetin vakfın yönetimini devraldığını bildirdi.

Vakfın kurduğu İstanbul Şehir Üniversitesi'nin daha önce Marmara Üniversitesi'ne devredildiğini anımsatan Özel, "Bu haksız uygulamanın devamı mahiyetinde, kırk yıldır ülkemizin eğitim ve kültür hayatına hizmet etmekte olan vakfımıza böyle bir muamelenin reva görülmesi hiçbir şekilde hakka ve adalete uygun değildir. Bu keyfi tutum yüzlerce yıllık vakıf geleneğimizde büyük bir tahribata yol açabilecek vahim bir adım; sadece Bilim ve Sanat Vakfı’nı değil ülkemizdeki bütün vakıfları ilgilendiren tehlikeli bir girişimdir" ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamasını "Bilim ve Sanat Vakfı her hal ve şartta yaşamaya devam edecektir" sözleriyle bitirdi.