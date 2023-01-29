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Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

Yürüyüş yapmak, meditasyon ve yoga stresten kurtulmak için en etkili yöntemlerden sayılıyor. Tüm bunlara ek olarak stresi azaltmak için en etkili yöntemlerden biri olan müzik dinlemek de dopamin akışını hızlandırma konusunda oldukça faydalı. Elbette herkesin kendine ait müzik listesi ve müzik zevkleri var ve öfkelendiğinde, sinirlendiğinde ya da üzgün hissettiğinde bu listeler satılabilirsiniz. Ancak öyle şarkılar var ki dinginleştirici etkisi bilimsel olarak kanıtlandı.

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  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    İngiliz Ses Terapisi Akademisi, insan zihnini ve bedenini rahatlatan 10 şarkıyı seçti. İlki, Marconi Union grubuna ait 'Weightless' parçası. Peki bu şarkının özelliği ne? Özetlemek gerekirse, kalp ve beyin dalgalarıyla ideal bir ritim tutturabiliyor. Dolayısıyla insan sanki masaj yaptırmış gibi hissediyor. Akademi bu listeyi paylaşırken, özellikle arabada dinlenilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Bu nedenle etkisinden dolayı dikkat gerektiren işler dışında dinlenilmesi daha güvenli olacaktır.
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    Araştırmaya göre bu şarkıları dinlerken, kalp ritminiz şarkının ritmine uyum sağlamaya başlıyor ve tansiyonunuz da düşüyor. Tekrar eden melodilerin olmaması ise beynin kendini kapatmasını sağlıyor, zira beyin bu sayede bir sonraki melodinin ne olduğunu tahmin etmeye çalışmıyor. Rasgele tınılar, daha derin bir rahatlama haline geçilmesine yardımcı oluyor. Son etmen ise, Budist ilahilerini anımsatan, uğuldayan, süzülen sesler!
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    Akademinin araştırmasına göre dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı:
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    1. Marconi Union – Weightless
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    2. Airstream – Electra
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    3. DJ Shah – Mellomaniac (Chill Out Mix)
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    4. Enya – Watermark
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    5. Coldplay – Strawberry Swing
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    6. Barcelona – Please Don’t Go
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    7. All Saints – Pure Shores
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    8. Adele – Someone Like You
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    9. Mozart – Canzonetta Sull’aria
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

    10. Cafe Del Mar – We Can Fly
  • Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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