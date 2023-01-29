Bilimsel olarak kanıtlanmış dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı!

Araştırmaya göre bu şarkıları dinlerken, kalp ritminiz şarkının ritmine uyum sağlamaya başlıyor ve tansiyonunuz da düşüyor. Tekrar eden melodilerin olmaması ise beynin kendini kapatmasını sağlıyor, zira beyin bu sayede bir sonraki melodinin ne olduğunu tahmin etmeye çalışmıyor. Rasgele tınılar, daha derin bir rahatlama haline geçilmesine yardımcı oluyor. Son etmen ise, Budist ilahilerini anımsatan, uğuldayan, süzülen sesler!