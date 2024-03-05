Bilinmeyenlerin ardında: Daha önce duymadığınız 8 ilginç gerçek

8. MUZ VE SALATALIK MEYVEDİR ANCAK ÇİLEK DEĞİLDİR

Botanikte meyve; ince kabuklu, ortası sulu ve içinde her zaman tohum bulunan belirli bir türdür. Yani üzüm, domates, salatalık, muz, kırmızı biber ve patlıcanın teknik olarak meyve sayılmasının nedeni bu durumdur. Ancak çilek, ahududu ve böğürtlen gibi yiyecekler, güllerin de dahil olduğu rosoideae alt familyasına aittir dolayısıyla meyve değildir.

Kaynak: Bright Side