Bilişim Zirvesi 2025 güvenlik temalı etkinliğiyle sektör temsilcilerini buluşturdu

Teknoloji dünyası trendlerinin, çözümlerin ve inovasyonların ele alındığı üçlemenin ilk etkinliği 18 Şubat'ta "yapay zeka" temasıyla gerçekleştirilirken, ikinci etkinliğin odak noktasını "güvenlik" konusu oluşturdu.

Etkinlikte, "Nesnelerin İnterneti ve Güvenlik", "Veri Koruma ve Mahremiyet", "Siber Tehdit İstihbaratı", "Bulut Güvenliği", "İnsan ve Makine İş birliği", "Kritik Altyapılar", "Siber Güvenlik ve Yapay Zeka" başlıkları ele alındı.

Şirketlerin Bilgi Güvenliği Yöneticilerinin (CISO) katıldığı etkinlikte, Aksigorta CISO'su Ayça Yıldırım, Allianz Türkiye CISO'su Aytekin Güzeliş, Ajet CISO'su Timur Kadızade, Yapı Kredi İştirakleri CISO'su Korhan Şen, Trendyol Siber Savunma Merkezi Başkanı Alican Kiraz ve ING Türkiye Siber Güvenlik Savunma Merkezi Yöneticisi Elif Seven'in de aralarında bulunduğu isimler yer aldı.

Etkinlikte 1500 bilgi teknolojileri yöneticisinin önerileriyle belirlenen "Siber Güvenlik Liderleri Ödülleri"nin kazananları da açıklandı. Siber güvenlik liderlerinde, İsmail Orhan birincilik ödülünü alırken, Serhat Yapıcı ikinci, Feyzi Yuşa Karababa da üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BThaber Başkan Yardımcısı Neslihan Aksun, "Güvenlik temalı etkinliğin amacı siber güvenliğin teknik boyutunu ele almaktan öte, siber güvenlik konusunun vizyonuna stratejik katkılar sağlamak." dedi.

Açılış konuşmasının ardından BThaber Başkanı Murat Göçe'nin yönettiği "Dijital Güvenlikte Liderler ve Stratejileri" isimli ana panelde, çevrim içi satış, finans ve bankacılık, havacılık sektörlerinde siber güvenlik ve yapay zekayla değişen, değişecek uygulamalar ele alındı.

"BANKACILIK SİSTEMİNDE GÜÇLÜ ALTYAPI ÖNEMLİ"

Ajet CISO'su Kadızade panelde yaptığı konuşmada, yeni kurulan bir şirket olmalarına rağmen Türk Hava Yolları'nın bilişim ağı sayesinde güçlü bir siber altyapıya sahip olduklarını vurgulayarak, dünyadaki gelişmelere göre her geçen gün güvenlik sistemlerini geliştirdiklerini anlattı.

Yapı Kredi İştirakleri CISO'su Şen de bankacılık sisteminde güçlü altyapının önemine dikkati çekerek, sürekli gelişmenin ve riskleri güncellemenin önem taşıdığını, bu amaçla insana, teknik altyapıya, teknolojiye sürekli yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Trendyol Siber Savunma Merkezi Başkanı Kiraz da yapay zeka denildiğinde algının daha çok akademik dünyaya yönelik olduğuna işaret ederek, bu algının değişmesi gerektiğini söyledi.