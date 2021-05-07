Bill Gates yorumuyla ünlenen spiker konuştu: "Önce aileme çip yerleştiririm"

"Önce aileme çip yerleştiririm" 0:00 / 0:00

Microsoft’un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates hakkında yaptığı yorum ile sosyal medyada paylaşım rekorları kırarak gündemin zirvesine oturan Azerbaycan'ın ARB Televizyonu'nun spikeri Sevda Resulqızı, Habertürk'e konuştu.

ARB Televizyonu'nda sabah programı Güne Doğru'yu sunan Resulqızı, programın o bölümünde sosyal medya paylaşımlarını değerlendirdiklerini kaydederek, "Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma kararı ile ilgili yorum çok fazlaydı. Biz de bu boşanma haberini yorumluyorduk. İnsanlar diyor ki 'Bill Gates çip takıp insanları yönlendirecek.' Benim de aklıma geldi eğer öyle bir yeteneği olsa öncelikle neden eşini yönlendirmesin ki? Neden gelip Azerbaycan'da Sevda'ya çip takmakla uğraşsın?" diye konuştu.

"GATES'İN ÖYLE BİR YETENEĞİ YOK"

Resulqızı, "Benim öyle bir imkanım olsa önce ailemi kontrol etmek isterim. Çipi önce aile bireylerime yerleştiririm. Bill Gates'in de imkanı olsa önce eşine çip takar ki kadın onun istediği şeyleri yapsın. Örneğin, oturup evde televizyon izlesin. Oraya buraya gitmesin. Demek ki öyle bir yeteneği yok" dedi.

Erzurum Üniversitesi Radyo Televizyon ve Gazetecilik bölümü mezunu olan Resulqızı, gazetecilik mesleği gereği sorunlara hep farklı açıdan bakmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.